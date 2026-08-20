Trung Quốc đề xuất hệ thống phòng thủ 3 lớp đối phó các mối đe dọa trên không, trên biển và dưới nước

Trung Quốc đang nghiên cứu một mô hình phòng thủ đa tầng, sử dụng máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo (AI), tác chiến điện tử và nhiều phương tiện đánh chặn nhằm đối phó các mối đe dọa trên không, trên biển và dưới nước.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31A đi qua quảng trường Thiên An Môn. Ảnh: AFP.

Theo đề xuất được truyền thông đề cập, hệ thống có thể được triển khai tại các đảo và tiền đồn ở khu vực tranh chấp, với mạng lưới máy bay không người lái hoạt động trên không, trên mặt nước và dưới nước. Các phương tiện này phối hợp thu thập dữ liệu, phát hiện mục tiêu và truyền thông tin về một hệ thống xử lý trung tâm.

Điểm đáng chú ý là mô hình này hướng tới khả năng vận hành tương đối độc lập. AI có thể phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn để xác định các mục tiêu có nguy cơ đe dọa, kể cả trong trường hợp hệ thống liên lạc bị gián đoạn.

Theo đề xuất, hệ thống phòng thủ sẽ gồm 3 lớp. Lớp ngoài có nhiệm vụ phát hiện và đánh chặn các mối đe dọa từ xa bằng tên lửa hoặc ngư lôi. Lớp giữa sử dụng các biện pháp tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu hoặc làm gián đoạn hệ thống liên lạc và điện tử của đối phương. Lớp trong cùng là tuyến phòng thủ cuối, sử dụng các phương tiện không người lái trên mặt nước, dưới nước và trên không để ngăn chặn mục tiêu xâm nhập.

Mô hình trên phản ánh xu hướng tăng cường sử dụng các hệ thống không người lái trong tác chiến hiện đại, trong bối cảnh các cuộc xung đột gần đây cho thấy máy bay không người lái có chi phí tương đối thấp có thể gây sức ép lên những hệ thống vũ khí đắt tiền.

Theo các chuyên gia, nếu được triển khai, các tiền đồn của Trung Quốc tại những khu vực tranh chấp trên biển có thể được bảo vệ bởi mạng lưới phương tiện không người lái, qua đó giảm sự phụ thuộc vào lực lượng nhân sự và tăng khả năng giám sát, cảnh báo sớm. Tuy nhiên, đây mới là đề xuất về mô hình phòng thủ, chưa phải một hệ thống đã được Trung Quốc chính thức triển khai trên thực tế.

Minh Phương

Nguồn: WION.