Ấn Độ và Nhật Bản bắt đầu tập trận không quân Veer Guardian-2026

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Không quân Ấn Độ và Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản ngày 9/9 bắt đầu cuộc tập trận không quân song phương Veer Guardian-2026 tại Căn cứ Không quân Jodhpur, bang Rajasthan của Ấn Độ. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu Nhật Bản được triển khai tới Ấn Độ tham gia một cuộc tập trận song phương.

Không quân Ấn Độ tiếp nhận máy bay F-2 Nhật Bản tham gia tập trận Veer Guardian-2026. Ảnh: Không quân Ấn Độ.

Cuộc tập trận diễn ra trong 14 ngày, từ ngày 9-22/9, với sự tham gia của nhiều loại máy bay chiến đấu chủ lực của hai nước. Không quân Ấn Độ triển khai máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas, Su-30MKI và Rafale, trong khi Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản tham gia với máy bay chiến đấu F-2A.

Trong khuôn khổ Veer Guardian-2026, lực lượng hai nước sẽ tiến hành các hoạt động huấn luyện và nhiệm vụ tác chiến trên không, tập trung nâng cao khả năng phối hợp trong các tình huống hoạt động chung. Hai bên cũng sẽ trao đổi về lập kế hoạch nhiệm vụ, nhận dạng máy bay, chia sẻ thông tin và phối hợp hoạt động nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình diễn tập.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cuộc tập trận tạo điều kiện để lực lượng không quân hai nước trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả năng tác chiến và tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Hoạt động diễn tập cũng bao gồm các nội dung trao đổi chuyên môn giữa nhân viên hai bên trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không và an toàn bay.

Máy bay chiến đấu F-2 của Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản.

Đối với Nhật Bản, việc triển khai máy bay F-2A tới Ấn Độ đánh dấu một bước phát triển mới trong hoạt động huấn luyện chung giữa hai nước. Đây cũng là cơ hội để Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản tích lũy kinh nghiệm triển khai lực lượng và máy bay chiến đấu ở khu vực cách xa căn cứ trong nước.

Veer Guardian-2026 là cuộc tập trận không quân song phương lần thứ hai giữa Ấn Độ và Nhật Bản. Việc luân phiên tổ chức các cuộc tập trận tại hai nước giúp lực lượng không quân Ấn Độ và Nhật Bản nâng cao khả năng phối hợp trong những điều kiện hoạt động khác nhau. Hoạt động này cũng góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trong bối cảnh New Delhi và Tokyo tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.