Đại hội giữa nhiệm kỳ - phép thử đối với sức hút của ông Trump

Đảng Cộng hòa Mỹ ngày 9/9 bắt đầu đại hội giữa nhiệm kỳ tại thành phố Dallas, bang Texas, trong sự kiện chưa từng có tiền lệ đối với đảng này. Tổng thống Donald Trump được xác định là nhân vật trung tâm của đại hội, diễn ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa đang tìm cách củng cố sự ủng hộ của cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Băng-rôn quảng bá Đại hội giữa nhiệm kỳ của đảng Cộng hòa Mỹ được trưng bày bên ngoài Trung tâm American Airlines ở thành phố Dallas, bang Texas. Ảnh: The Dallas Morning News.

Đại hội diễn ra trong hai ngày 9 và 10/9 tại Trung tâm American Airlines ở Dallas, chưa đầy 2 tháng trước ngày bầu cử 3/11. Khác với các đại hội toàn quốc thường được tổ chức trong năm bầu cử tổng thống để đề cử ứng cử viên và thông qua cương lĩnh, đại hội lần này không có nội dung nghị sự chính thức tương tự. Đây là lần đầu tiên đảng Cộng hòa tổ chức một đại hội giữa nhiệm kỳ.

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ phát biểu trong cả hai ngày. Ông dự kiến có bài phát biểu chính trong ngày khai mạc và phát biểu bế mạc vào ngày thứ hai. Phó Tổng thống JD Vance cũng sẽ phát biểu trong ngày cuối cùng. Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr., Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cùng nhiều nghị sĩ và ứng cử viên Cộng hòa đang tham gia các cuộc đua cạnh tranh tại Hạ viện và Thượng viện dự kiến phát biểu.

Ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump và phu nhân Melania tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa năm 2016 ở bang Ohio, nơi ông Trump chính thức được đảng Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống Mỹ lần đầu tiên. Ảnh; AP.

Theo Reuters, đảng Cộng hòa kỳ vọng đại hội sẽ tạo thêm động lực cho cử tri, đồng thời quảng bá những chính sách mà chính quyền Tổng thống Trump coi là thành tựu, trong đó có chính sách thuế, tăng cường kiểm soát biên giới, thúc đẩy sản xuất trong nước và các nỗ lực giảm giá thuốc. Đảng này cũng dự kiến tập trung công kích những chính sách mà họ cho là thiên về cánh tả của đảng Dân chủ.

Tuy nhiên, việc đặt Tổng thống Trump ở vị trí trung tâm cũng được đánh giá là con dao hai lưỡi đối với đảng Cộng hòa. Reuters cho biết tỷ lệ ủng hộ ông Trump hiện ở mức 33%, trong khi cử tri ngày càng quan tâm đến chi phí sinh hoạt và tác động của cuộc chiến tại Iran. Một số nghị sĩ Cộng hòa đang tranh cử tại các khu vực cạnh tranh được cho là có thể không tham dự đại hội để tập trung vận động tại địa phương.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ quyết định thành phần mới của Hạ viện và một phần Thượng viện Mỹ. Ảnh: AP.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ thường là phép thử đối với đảng đang nắm Nhà Trắng, khi đảng của tổng thống thường chịu tổn thất về số ghế tại Quốc hội. Trong cuộc bầu cử tháng 11 tới, đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, trong khi đảng Dân chủ đặt mục tiêu giành lại thế đa số.

Trong bối cảnh đó, đại hội tại Dallas được xem là cơ hội để đảng Cộng hòa củng cố thông điệp tranh cử và thúc đẩy cử tri ủng hộ Tổng thống Trump đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, Reuters lưu ý rằng việc gắn các ứng cử viên Cộng hòa quá chặt với Tổng thống cũng có thể trở thành bất lợi tại những khu vực có nhiều cử tri chưa quyết định.

Thanh Hằng

Nguồn: TASS, Wion.