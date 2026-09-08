Danh sách các xã, phường có tỷ lệ giải ngân nguồn thu tiền sử dụng đất thấp

Nguồn thu tiền sử dụng đất là một trong những khoản thu quan trọng của ngân sách cấp xã, góp phần tạo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư trên địa bàn. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân khoản thu này giữa các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn có sự khác biệt. Qua thống kê, 43 xã, phường có tỷ lệ giải ngân nguồn thu tiền sử dụng đất so với kế hoạch vốn được giao và tỷ lệ giải ngân so với số thu thấp hơn mức bình quân chung cấp xã.

Danh sách và số liệu cụ thể của 43 xã, phường có tỷ lệ giải ngân nguồn thu tiền sử dụng đất so với kế hoạch vốn được giao và tỷ lệ giải ngân so với số thu thấp hơn mức bình quân chung cấp xã chi tiết xem tại đây.

PV