Cố vấn kinh tế Nhà Trắng: Mỹ đã trở thành cường quốc sản xuất dầu

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Christopher Phelan cho rằng năng lực sản xuất dầu ngày càng lớn giúp Mỹ giảm tác động của các cú sốc năng lượng, đồng thời tạo điều kiện để giá nhiên liệu hạ nhiệt về dài hạn.

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Christopher Phelan. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại một hội thảo do Breitbart News tổ chức ngày 8/9, ông Phelan nhận định Mỹ hiện đã trở thành một “siêu cường sản xuất dầu”. Theo ông, đây là điểm khác biệt đáng kể so với cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1979, khi Mỹ phụ thuộc nhiều hơn vào dầu nhập khẩu và người dân phải xếp hàng dài tại các trạm xăng.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng dầu thô của Mỹ đạt mức kỷ lục 13,6 triệu thùng/ngày trong năm 2025. Xuất khẩu dầu thô bình quân đạt khoảng 3,96 triệu thùng/ngày. Riêng tháng 4/2026, xuất khẩu dầu thô tăng lên khoảng 5,6 triệu thùng/ngày, mức cao kỷ lục.

Mỹ trở thành cường quốc sản xuất dầu. Ảnh: Reuters.

Sản lượng và xuất khẩu dầu ở mức cao giúp Mỹ có thêm khả năng ứng phó với những gián đoạn nguồn cung trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây lo ngại về nguồn cung và vận chuyển dầu, năng lực sản xuất trong nước được xem là một yếu tố giúp Mỹ giảm mức độ phụ thuộc vào các nguồn cung bên ngoài.

Ông Phelan cho rằng những dự báo giá dầu có thể tăng lên 200 USD/thùng đã không trở thành hiện thực và dự đoán giá dầu thế giới sẽ giảm sau khi xung đột liên quan Iran kết thúc. Tuy nhiên, đây là nhận định của ông Phelan, không phải dự báo của EIA.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cũng dự báo giá dầu và giá xăng tại Mỹ sẽ giảm khi xung đột với Iran chấm dứt đồng thời cho rằng giá xăng có thể giảm xuống khoảng 3 USD/gallon và tiếp tục đi xuống sau đó.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu. Theo ông Phelan, sự gia tăng mạnh năng lực sản xuất dầu của Mỹ trong những năm qua đã làm thay đổi đáng kể khả năng ứng phó của nước này trước các cú sốc năng lượng so với những giai đoạn trước.

Minh Phương

Nguồn: Breitbart.