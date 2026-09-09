Tổng thống Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9

Vài ngày trước lễ kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố ngày 11/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự một sự kiện tại thủ đô Washington nhằm tưởng niệm các nạn nhân và tôn vinh những người ứng cứu, lực lượng thực thi pháp luật đã dũng cảm đối mặt với hiểm nguy trong thảm họa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện ở công viên Ellipse, gần Nhà Trắng trước lễ kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố ngày 11/9. Ảnh: The White House.

Phát biểu tại sự kiện ở công viên Ellipse, gần Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhấn mạnh nước Mỹ không quên những mất mát trong các vụ tấn công ngày 11/9/2001. Ông cũng chia sẻ những trải nghiệm cá nhân tại New York trong thời điểm xảy ra thảm họa, cho biết đã chứng kiến những điều mà ông không muốn thấy lại và mô tả chuyến đi tới hiện trường trong những ngày sau đó là một trải nghiệm khó khăn.

Sự kiện cũng trưng bày một thanh dầm thép dài khoảng 6,4 m, được thu hồi từ Tháp Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Thanh dầm này được vận chuyển tới nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ trong khuôn khổ chương trình “Steel Across America” do tổ chức Tunnel to Towers Foundation thực hiện.

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng nhấn mạnh vai trò của lực lượng thực thi pháp luật trong việc bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa. Tổng thống Mỹ cho rằng hiện nước Mỹ vẫn phải đối mặt với những nguy cơ thực tế và cần tiếp tục đề cao vai trò của các lực lượng bảo vệ an ninh.

Bên cạnh hoạt động tưởng niệm, ông Trump cũng đề cập đến các chính sách của chính quyền, trong đó có các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran.

Mỹ kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố ngày 11/9. Ảnh: CNN.

Sự kiện tại Washington mở đầu cho các hoạt động tưởng niệm nhân 25 năm vụ khủng bố 11/9. Các hoạt động chính dự kiến diễn ra vào ngày 11/9 tại New York, Washington và Pennsylvania, nơi các vụ tấn công năm 2001 đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người.

Nhân dịp này, các cơ quan, tổ chức và gia đình nạn nhân trên khắp nước Mỹ tiếp tục tưởng nhớ những người đã thiệt mạng, đồng thời tri ân những người đã hy sinh trong nỗ lực cứu hộ và bảo vệ người dân sau các vụ tấn công.

Minh Phương

Nguồn: The Chosun, WION.