Hơn 1.000 chuyến bay tại Anh bị hủy do sự cố kiểm soát không lưu

Hoạt động hàng không tại Anh bị gián đoạn nghiêm trọng ngày 8/9 sau khi hệ thống xử lý dữ liệu chuyến bay gặp sự cố kỹ thuật, khiến hơn 1.000 chuyến bay bị hủy và hành khách phải chờ đợi nhiều giờ tại máy bay cũng như các nhà ga.

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Hơn 1.000 chuyến bay tại Anh bị hủy do sự cố kiểm soát không lưu. Ảnh: The New York Times.

Theo FlightRadar24, tính đến 20h cùng ngày giờ địa phương (tức 2h sáng 9/9 theo giờ Việt Nam), tổng cộng 1.055 chuyến bay đến và đi từ các sân bay của Anh đã bị hủy. Cơ quan Dịch vụ Không lưu Anh (NATS) cho biết đã khắc phục sự cố vào đêm cùng ngày.

Tuy nhiên, tình trạng chậm chuyến tiếp tục lan rộng tại 15 sân bay ở Anh khi các hãng hàng không và sân bay phải xử lý lượng chuyến bay tồn đọng lớn.

London Heathrow, Gatwick, Manchester và Birmingham nằm trong số những sân bay chịu ảnh hưởng nặng nhất. Tại Gatwick, toàn bộ chuyến bay khởi hành đều bị trì hoãn vào chiều 8/9, với thời gian chậm trung bình khoảng 100 phút. Hãng easyJet phải đình chỉ toàn bộ chuyến bay khởi hành từ sân bay này.

Tại Heathrow, các chuyến khởi hành chỉ được nối lại hạn chế vào tối muộn, trong khi các chuyến hạ cánh trong đêm bị tạm dừng. British Airways phải hủy hàng chục chuyến bay.

Tại Manchester, 117 chuyến bay bị trì hoãn và 19 chuyến bị hủy tính đến 19h15. Một số hành khách khác cũng bị mắc kẹt trên đường băng nhiều giờ trước khi được phép cất cánh.

Hãng Ryanair cho biết sự cố ảnh hưởng đến hơn 65.000 hành khách của hãng và khiến hơn 50 chuyến bay bị hủy.

Hoạt động hàng không tại Anh bị gián đoạn nghiêm trọng ngày 8/9. Ảnh: Independent.

Trước sự cố trên, Giám đốc điều hành NATS, Martin Rolfe đã gửi lời xin lỗi đến những hành khách bị ảnh hưởng và thừa nhận trách nhiệm đối với sự cố. Theo NATS, họ đang phối hợp với các hãng hàng không và sân bay để đưa hoạt động trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.

Đây là lần thứ ba trong hơn ba năm hệ thống không lưu Anh gặp sự cố nghiêm trọng. Năm 2023, lỗi hệ thống xử lý kế hoạch bay tự động khiến NATS hủy khoảng 1.500 chuyến, ảnh hưởng hơn 700.000 hành khách và khiến các hãng hàng không thiệt hại hơn 100 triệu bảng Anh tiền hoàn vé, bồi thường.

Thanh Giang

Nguồn: Times of India, Gulf News.