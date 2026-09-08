Bộ Nội vụ hướng dẫn tinh giản hiệu trưởng, hiệu phó sau sắp xếp trường học

Bộ Nội vụ vừa có văn bản hướng dẫn các địa phương giải quyết chính sách đối với viên chức lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần bám sát nguyên tắc giải quyết chính sách quy định tại Nghị quyết 37/2026 của Chính phủ.

Các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc xem xét tinh giản biên chế chỉ được thực hiện sau khi địa phương đã triển khai đầy đủ các quy định và giải pháp nêu trên.

Theo hướng dẫn, viên chức giáo dục giữ chức danh lãnh đạo, quản lý chịu tác động trực tiếp từ việc sắp xếp các cơ sở giáo dục và có nguyện vọng nghỉ việc theo phương án sắp xếp có thể được xem xét giải quyết chính sách tinh giản biên chế.

Nhóm này gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các viên chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ sở giáo dục. Phạm vi áp dụng còn bao gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc đối tượng áp dụng tuổi nghỉ hưu theo khoản 2 Điều 26 Luật Nhà giáo.

Địa phương có trách nhiệm xem xét, giải quyết chế độ theo thẩm quyền và theo đúng phương án sắp xếp cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, chính sách không áp dụng đối với các trường hợp chưa thực hiện tinh giản biên chế được quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 154/2025.

Quy định này nêu một số trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế, trong đó có người đang mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản; người đang trong thời gian xem xét kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

Bộ Nội vụ cũng làm rõ trường hợp không được xem xét chính sách tinh giản biên chế do tác động trực tiếp từ việc sắp xếp trường học. Cụ thể, viên chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ sở giáo dục cũ, nếu đã được cấp có thẩm quyền bố trí vào vị trí việc làm trong cơ sở giáo dục mới sau sắp xếp, sẽ không thuộc diện được giải quyết chính sách này.

Như vậy, việc từng giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị cũ hoặc có sự thay đổi vị trí sau sắp xếp không đương nhiên là căn cứ để hưởng chính sách tinh giản biên chế. Cơ quan có thẩm quyền phải căn cứ mức độ tác động trực tiếp, phương án bố trí nhân sự, nguyện vọng nghỉ việc và các điều kiện theo quy định để xem xét từng trường hợp.

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc phạm vi quản lý thực hiện thống nhất việc giải quyết chính sách đối với đội ngũ viên chức giáo dục trong quá trình sắp xếp cơ sở giáo dục./.

Theo TTXVN