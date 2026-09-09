Lãnh đạo Ceuta kêu gọi Liên minh châu Âu cứng rắn với Ma-rốc

Liên minh châu Âu (EU) không thể tiếp tục duy trì chính sách hợp tác không điều kiện với Ma-rốc sau vụ việc hàng chục nghìn người di cư tràn qua biên giới vào Ceuta. Đây là tuyên bố được Thị trưởng vùng lãnh thổ tự trị Ceuta thuộc Tây Ban Nha, ông Juan Jesús Vivas, đưa ra trong chuyến thăm và làm việc mới đây tại Brussels.

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Thị trưởng Ceuta Juan Jesus Vivas và ủy viên châu Âu Javier Zarzalejos tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ngày 8/9/2026. Ảnh: Euronews.

Phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Brussels, ông Vivas cáo buộc Ma-rốc gây sức ép với Ceuta thông qua vấn đề biên giới và di cư, đồng thời kêu gọi EU yêu cầu Rabat tôn trọng biên giới. Ông cho biết, Ceuta đang bên bờ sụp đổ sau khi khoảng 80.000 người di cư vào thành phố ngày 30/7. Hàng nghìn người đến từ các quốc gia ngoài EU, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên không có người đi cùng, hiện vẫn mắc kẹt tại đây.

Ông Vivas cho rằng Chính phủ Tây Ban Nha chưa có phản ứng thích đáng trước, trong và sau vụ việc, khiến hơn 150 người thiệt mạng trên biển. Ông nhấn mạnh mọi hoạt động hợp tác giữa EU và Ma-rốc “phải bắt đầu từ việc tôn trọng biên giới”.

Tây Ban Nha đến nay không quy trách nhiệm cho Ma-rốc về vụ việc, dù Madrid đánh giá đây là vấn đề liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ. Chính phủ Tây Ban Nha cho rằng thông tin sai lệch trên mạng xã hội và hoạt động của các đường dây đưa người trái phép góp phần dẫn đến dòng người di cư gia tăng, đồng thời vẫn coi Rabat là “đối tác tin cậy” trong hợp tác giải quyết vấn đề di cư. Ủy ban châu Âu cũng có quan điểm tương tự.

Trước tình hình trên, Chủ tịch Ceuta Vivas đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) có lập trường cứng rắn hơn với Ma-rốc, đồng thời hỗ trợ thành phố tăng cường an ninh biên giới và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay.

Lãnh đạo Ceuta kêu gọi duy trì thường trực Cơ quan Tị nạn EU và Cơ quan Bảo vệ biên giới Frontex tại Ceuta. Ảnh: AP News.

Các quan chức EU bày tỏ ủng hộ Ceuta, song Ủy ban châu Âu chưa đưa ra cam kết cụ thể mà chỉ cử một phái đoàn kỹ thuật tới Ceuta trong tuần này để đánh giá tình hình.

Ngoài ra, ông Vivas cũng đề nghị Ceuta và Melilla, hai vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, được hưởng “quy chế đặc biệt” trong EU, đồng thời kêu gọi duy trì thường trực Cơ quan Tị nạn EU và Cơ quan Bảo vệ biên giới Frontex tại Ceuta. Theo ông Vivas, tình hình hiện nay “không thể tiếp tục” và Ceuta cần sự hỗ trợ của EU để khôi phục cuộc sống bình thường. Ông cảnh báo: “Nếu Ceuta sụp đổ, châu Âu cũng sụp đổ”.

Thanh Giang

Nguồn: Euronew, Euractiv.