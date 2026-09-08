72 dự án bị tạm dừng thực hiện, chấm dứt, thu hồi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa đã tập trung rà soát, phân loại và quyết liệt tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, vốn đầu tư và tạo thêm dư địa cho phát triển. Với những dự án vi phạm, chậm triển khai, không còn khả năng thực hiện hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định, tỉnh kiên quyết tạm dừng, chấm dứt hoạt động, thu hồi để tránh lãng phí nguồn lực và tạo cơ hội thu hút các nhà đầu tư có năng lực.

Danh mục 72 dự án tạm dừng thực hiện, chấm dứt, thu hồi trên địa bàn tỉnh xem chi tiết tại đây.

PV