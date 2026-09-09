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Diện mạo Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên đang hình thành

Minh Hiếu
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(Baothanhhoa.vn) - Dự án Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên (xã Tân Ninh, Thanh Hóa) đang bước vào giai đoạn thi công với nhiều hạng mục quy mô lớn. Một diện mạo mới đang hình thành, hứa hẹn thu hút du khách thập phương đến chiêm bái.

Diện mạo Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên đang hình thành

Dự án Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên (xã Tân Ninh, Thanh Hóa) đang bước vào giai đoạn thi công với nhiều hạng mục quy mô lớn. Một diện mạo mới đang hình thành, hứa hẹn thu hút du khách thập phương đến chiêm bái.

Diện mạo Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên đang hình thành

Hạng mục trụ Tôn tượng Phật Đại Nhật Như Lai, đặt trên đỉnh núi Nưa nổi bật giữa công trường Am Tiên.

Diện mạo Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên đang hình thành

Kết cấu công trình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Diện mạo Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên đang hình thành

Công trường hạng mục trục cảnh quan và các hạng mục xây dựng liên quan đang được triển khai đồng thời.

Diện mạo Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên đang hình thành

Công nhân miệt mài trên công trường trong điều kiện thi công ở địa hình cao.

Diện mạo Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên đang hình thành

Các kết cấu thép, cột và hệ thống thi công được dựng lên trên công trường.

Diện mạo Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên đang hình thành

Lõi tượng Phật đã hoàn thành, dự kiến bắt đầu lắp đặt tượng Phật Đại Nhật Như Lai bằng đồng trong tháng 10/2026.

Diện mạo Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên đang hình thành

Một góc công trường nhìn từ trên cao, cho thấy quy mô các hạng mục đang được triển khai.

Diện mạo Quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên đang hình thành

Không gian dự án trải dài theo địa hình tự nhiên. Song song với tiến độ xây dựng, yêu cầu đặt ra là phải giải quyết bài toán kết nối giao thông để bảo đảm năng lực phục vụ du lịch trong hiện tại và tương lai. Theo kế hoạch, năm 2027 hoàn thành các hạng mục chủ yếu để đưa vào vận hành, khai thác.

Minh Hiếu

Từ khóa:

#Du lịch tâm linh #Di tích lịch sử #Du lịch xứ Thanh #Thu hút du khách #diện mạo #Triển khai #Thi công #Dự án #du lịch mới #quy mô lớn

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