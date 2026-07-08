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Trung Quốc đặt mục tiêu đón 190 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc vừa công bố Kế hoạch phát triển du lịch 5 năm mới, đặt mục tiêu thu hút 190 triệu lượt khách du lịch quốc tế mỗi năm vào năm 2030, với tổng chi tiêu của du khách nước ngoài vượt 150 tỷ USD, qua đó thúc đẩy tiêu dùng, tăng cường giao lưu quốc tế và đẩy nhanh mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc du lịch.

Trung Quốc đặt mục tiêu đón 190 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc vừa công bố Kế hoạch phát triển du lịch 5 năm mới, đặt mục tiêu thu hút 190 triệu lượt khách du lịch quốc tế mỗi năm vào năm 2030, với tổng chi tiêu của du khách nước ngoài vượt 150 tỷ USD, qua đó thúc đẩy tiêu dùng, tăng cường giao lưu quốc tế và đẩy nhanh mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc du lịch.

Trung Quốc đặt mục tiêu đón 190 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Du khách tham quan Bến Thượng Hải vào ngày 25/6/ 2026. Ảnh: Global Times.

Theo kế hoạch đã được Quốc vụ viện Trung Quốc phê duyệt, nước này sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, tăng cường sức cạnh tranh của ngành và xây dựng Trung Quốc trở thành cường quốc du lịch vào năm 2030.

Để đạt mục tiêu trên, Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng chính sách miễn thị thực, tăng cường kết nối hàng không và đường sắt quốc tế, đồng thời cải thiện các dịch vụ dành cho khách quốc tế như thanh toán, giao thông, viễn thông, lưu trú và hoàn thuế. Nước này cũng sẽ đẩy mạnh đào tạo hướng dẫn viên sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng rộng rãi các thiết bị dịch thuật tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm nâng cao trải nghiệm của du khách.

Kế hoạch cũng hướng tới xây dựng mạng lưới du lịch quốc gia lấy các trung tâm tiêu dùng quốc tế và các thành phố cửa ngõ làm hạt nhân, đồng thời phát triển thêm các khu mua sắm và sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của khách nước ngoài.

Theo số liệu chính thức, năm 2025, Trung Quốc đón 154,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 17,1% so với năm trước, với doanh thu du lịch quốc tế đạt 131,1 tỷ USD, tăng 39,2%.

Bên cạnh đó, nước này đặt mục tiêu đạt 8,3 tỷ lượt khách du lịch nội địa vào năm 2030, với tổng chi tiêu khoảng 7.700 tỷ nhân dân tệ, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm du lịch, phát triển các loại hình như du lịch chăm sóc sức khỏe và du lịch dành cho người cao tuổi.

Kế hoạch cũng đề xuất mở rộng chế độ nghỉ phép có lương, khuyến khích nghỉ phép linh hoạt và triển khai các chương trình kích cầu nhằm thúc đẩy tiêu dùng du lịch trong nước.

Minh Phương

Nguồn; Tân Hoa Xã, Global Times.

Từ khóa:

#Trung Quốc #Mục tiêu #Trí tuệ nhân tạo AI #Phát triển du lịch #Đẩy nhanh

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