Trung Quốc công bố Sách trắng về kiểm soát vũ khí trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/11 tại Bắc Kinh, Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố Sách trắng “Kiểm soát vũ khí, Giải trừ quân bị và Không phổ biến vũ khí của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới”. Tài liệu nhằm phác họa toàn diện quan điểm, chính sách và các biện pháp của Trung Quốc trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí, đồng thời làm rõ lập trường của nước này trước những thách thức an ninh mới nổi.

Trung Quốc công bố sách trắng về kiểm soát vũ khí trong kỷ nguyên mới. Ảnh: News.az

Theo Sách trắng, Trung Quốc khẳng định tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong các cơ chế kiểm soát vũ khí quốc tế, chủ động đề xuất sáng kiến và đưa ra giải pháp thúc đẩy hòa bình, ổn định toàn cầu. Trung Quốc nhấn mạnh sẽ luôn là quốc gia kiến tạo hòa bình, đóng góp cho phát triển chung và bảo vệ trật tự quốc tế.

Với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc cho biết, đã và đang tích cực bảo vệ hiệu lực của hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế, tham gia sâu vào các cơ chế đa phương về hạt nhân, sinh học, hóa học cũng như thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ từ các hiệp ước liên quan.

Sách trắng chỉ ra rằng, các lĩnh vực mới như không gian vũ trụ, không gian mạng và trí tuệ nhân tạo đang trở thành những trọng tâm mới của an ninh chiến lược toàn cầu. Trung Quốc đề xuất Liên Hợp Quốc tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong xây dựng khuôn khổ quản trị chung cho các lĩnh vực này, đồng thời bảo đảm tiếng nói của các nước đang phát triển được tăng cường.

Bên cạnh đó, Trung Quốc khẳng định tham gia tích cực vào các nỗ lực quốc tế và thúc đẩy hợp tác về sử dụng hòa bình khoa học – công nghệ.

Tài liệu nhấn mạnh tiến trình hiện đại hóa của Trung Quốc đi theo con đường phát triển hòa bình, qua đó đóng góp vào việc củng cố lực lượng vì hòa bình toàn cầu. Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng hợp tác với các quốc gia yêu chuộng hòa bình nhằm xây dựng một thế giới đa cực bình đẳng, trật tự, thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế bao trùm và mang lại lợi ích chung.

Sách trắng khép lại với cam kết của Trung Quốc trong việc củng cố hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm, cùng cộng đồng quốc tế xây dựng tương lai hòa bình và phát triển bền vững.

Minh Phương

Nguồn: Xinhua, CGTN, China Daily