Trung Quốc cân nhắc siết quyền tiếp cận các mô hình AI tiên tiến vì lý do an ninh quốc gia

Giới chức Trung Quốc đang xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế người nước ngoài tiếp cận những mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất do nước này phát triển, trong bối cảnh Bắc Kinh coi AI là công nghệ chiến lược gắn với an ninh quốc gia và tìm cách ngăn nguy cơ rò rỉ công nghệ.

Trung Quốc đang xem xét áp dụng các biện pháp hạn chế người nước ngoài tiếp cận những mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến. Ảnh chụp màn hình.

Theo các nguồn thạo tin, giới chức Trung Quốc trong thời gian qua đã tổ chức nhiều cuộc họp với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu để thảo luận về việc tăng cường bảo vệ các công nghệ AI chiến lược. Các cuộc họp do Bộ Thương mại Trung Quốc chủ trì với sự tham gia của đại diện một số cơ quan quản lý, trong đó có Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), cùng các doanh nghiệp như Alibaba, ByteDance và công ty khởi nghiệp AI Z.ai.

Một trong những nội dung được thảo luận là khả năng hạn chế tổ chức và cá nhân ở nước ngoài tiếp cận các mô hình AI tiên tiến nhất của Trung Quốc, bao gồm cả những mô hình chưa được công bố. Các doanh nghiệp tham dự cuộc họp hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Bên cạnh đó, giới chức Trung Quốc cũng xem xét đề xuất xếp hành vi làm rò rỉ hoặc đánh cắp công nghệ AI độc quyền vào nhóm hành vi vi phạm Luật An ninh quốc gia, qua đó tăng cường chế tài đối với các hoạt động bị cho là đe dọa lợi ích chiến lược của đất nước.

Một nội dung khác đang được cân nhắc là siết chặt các quy định đối với hoạt động đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp AI trong nước, nhằm tăng cường kiểm soát dòng vốn và bảo vệ những công nghệ được đánh giá có giá trị chiến lược.

Logo của DeepSeek. Ảnh: REUTERS.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, các đề xuất trên vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và chưa có quyết định cuối cùng về phạm vi áp dụng cũng như thời điểm triển khai.

Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh nhiều mô hình AI của Trung Quốc như Qwen của Alibaba, Doubao của ByteDance và GLM của Z.ai đang thu hút sự quan tâm trên thị trường quốc tế nhờ chi phí thấp và năng lực xử lý ngày càng được cải thiện. Nếu các biện pháp hạn chế được ban hành, nhiều doanh nghiệp và nhà phát triển bên ngoài Trung Quốc có thể gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận các mô hình AI này, qua đó tác động đến thị trường AI toàn cầu.

Động thái của Bắc Kinh cũng cho thấy xu hướng cạnh tranh công nghệ ngày càng quyết liệt giữa các cường quốc. Trước đó, Mỹ đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip AI tiên tiến và hạn chế chuyển giao một số công nghệ quan trọng với lý do bảo đảm an ninh quốc gia và ngăn công nghệ rơi vào tay các đối thủ chiến lược.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters.