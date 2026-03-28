Trung Quốc bổ sung 2 bệnh truyền nhiễm vào danh mục giám sát chặt chẽ

Trung Quốc sẽ đưa 2 bệnh truyền nhiễm là sốt Chikungunya và hội chứng sốt nặng kèm giảm tiểu cầu (SFTS) vào Danh mục B kể từ ngày 1/4 nhằm tăng cường giám sát và nâng cao năng lực ứng phó trước nguy cơ bùng phát dịch.

Nhân viên y tế cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh dẫn thông báo của Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc cho biết các bệnh thuộc Danh mục B tuy không áp dụng biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt như Danh mục A, nhưng vẫn yêu cầu báo cáo kịp thời, giám sát chặt chẽ và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống. Nhóm này hiện bao gồm nhiều bệnh phổ biến như COVID-19, AIDS và viêm gan virus.

Chikungunya là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus, lây qua muỗi Aedes (muỗi vằn) với các triệu chứng điển hình như sốt, phát ban, đau cơ và đau khớp. Trung Quốc ghi nhận ca bệnh ngoại nhập đầu tiên từ năm 2008 và đã xuất hiện các ổ dịch cục bộ do nguồn lây từ bên ngoài.

Trong khi đó, hội chứng sốt nặng kèm giảm tiểu cầu là bệnh do virus lây qua vết cắn của bọ ve, đặc trưng bởi tình trạng sốt kèm giảm tiểu cầu và bạch cầu. Ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại Trung Quốc vào năm 2009, chủ yếu ở các khu vực đồi núi.

Giới chức y tế Trung Quốc cảnh báo trong năm 2026, nguy cơ các bệnh lây qua vector như sốt xuất huyết và Chikungunya xâm nhập và lây lan trong cộng đồng có xu hướng tăng lên.

Nguyên nhân đến từ sự gia tăng đi lại xuyên biên giới, cùng với tác động của biến đổi khí hậu làm mở rộng phạm vi phân bố của muỗi Aedes và kéo dài mùa truyền bệnh.

Theo các chuyên gia, việc bổ sung 2 bệnh trên vào Danh mục B nhằm hai mục tiêu chính: nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó và chuẩn hóa các biện pháp phòng ngừa trên cơ sở khoa học.

Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát dịch tễ, cảnh báo sớm, đặc biệt tại các khu vực và thời điểm nguy cơ cao, đồng thời ứng dụng các hệ thống giám sát thông minh để phát hiện sớm ca nghi nhiễm.

Song song với đó, các chiến dịch vệ sinh môi trường, loại bỏ ổ sinh sản của vật trung gian truyền bệnh sẽ được đẩy mạnh, cùng với việc nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh.

Liên quan đến hội chứng sốt nặng kèm giảm tiểu cầu, giới chuyên gia khuyến cáo người dân khi vào khu vực rừng hoặc cỏ rậm cần mặc quần áo dài, sử dụng thuốc chống côn trùng và kiểm tra cơ thể sau khi trở về.

Nếu xuất hiện triệu chứng sốt hoặc mệt mỏi sau khi bị bọ ve cắn, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời./.

Theo TTXVN