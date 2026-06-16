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Trung Quốc ban hành cảnh báo khẩn cấp độ II về mưa lớn

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Ngày 15/6, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã kích hoạt cảnh báo khẩn cấp độ II để chuẩn bị ứng phó với mưa lớn, sau khi cơ quan khí tượng quốc gia ban hành cảnh báo màu cam - mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 cấp của nước này.

Trung Quốc ban hành cảnh báo khẩn cấp độ II về mưa lớn

Ngày 15/6, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc đã kích hoạt cảnh báo khẩn cấp độ II để chuẩn bị ứng phó với mưa lớn, sau khi cơ quan khí tượng quốc gia ban hành cảnh báo màu cam - mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 cấp của nước này.

Trung Quốc ban hành cảnh báo khẩn cấp độ II về mưa lớn

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo dự báo, từ chiều 15/6-16/6, mưa lớn sẽ trút xuống nhiều khu vực của Trung Quốc gồm tỉnh Quảng Đông (miền Nam), Phúc Kiến (miền Đông), Vân Nam và Quý Châu (đều ở Tây Nam), Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang (đều ở Đông Bắc) và khu vực Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc (miền Bắc).

Bộ trên cho biết đang theo dõi sát sao các khu vực có nguy cơ cao và đã chỉ thị tăng cường tuần tra cũng như các biện pháp điều tiết giao thông.

Tại các khu vực có cảnh báo màu đỏ hoặc cam, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra các tuyến đường đang lưu thông ít nhất 2 giờ/lần, cả ngày lẫn đêm. Các tuyến đường bị phong tỏa sẽ chỉ được mở lại sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và đảm bảo an toàn.

Hệ thống cảnh báo thời tiết của Trung Quốc gồm 4 cấp, trong đó màu đỏ là mức nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Cảnh báo #Trung Quốc #Mưa lớn #Khẩn cấp #Bộ giao thông vận tải #Điều tiết giao thông #Cam #Lực lượng chức năng #Quý Châu #Quốc gia

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