Trung đoàn 762 tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026

Chiều 29/1, Trung đoàn 762, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ năm 2026.

Chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự hôn Quân kỳ Quyết thắng trước khi xuất ngũ tại buổi lễ.

Đợt xuất ngũ năm 2026, Trung đoàn 762 có 119 hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Trong suốt 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, các chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, tích cực học tập, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Đặc biệt, có 24 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; một đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”; 19 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” trong phong trào Thi đua Quyết thắng.

Duyệt đội ngũ trong buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Đình Thắng, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương, ghi nhận những thành tích các chiến sĩ đạt được trong 2 năm qua. Các chiến sĩ đã trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ - chiến thuật, nắm chắc nền nếp, chế độ, kỷ luật quân đội; hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hình thành phong cách người quân nhân cách mạng. Đây là kết quả của quá trình rèn luyện nghiêm túc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu của đơn vị, của Quân đội và sự mong đợi của gia đình, địa phương.

