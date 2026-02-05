Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa

Ngày 5/2, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào do Thiếu tướng Nếch Vị Khạ Chăn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa nhân dịp Tết cổ truyền Việt Nam.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Nếch Vị Khạ Chăn tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Văn Tùng được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm Thiếu tướng.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh Hủa Phăn. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của Việt Nam, đồng chí gửi lời chúc mừng tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, chúc một năm mới an khang, đoàn kết, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng cảm ơn Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm hỗ trợ kinh phí, tổ chức các lớp tập huấn quân sự, khám chữa bệnh, tặng các trang thiết bị cho Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua.

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trân trọng cảm ơn tình cảm của Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn dành cho lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là sự phối hợp có hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng bày tỏ mong muốn Bộ CHQS hai tỉnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm xây dựng địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Thiếu tướng Nếch Vị Khạ Chăn trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng Lào tặng các đồng chí đã có thành tích tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Nếch Vị Khạ Chăn đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Văn Tùng vừa được Đảng, Nhà nước thăng quân hàm Thiếu tướng và trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng Lào tặng các đồng chí đã có thành tích tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa Quân đội và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

