Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết các đơn vị tại Thanh Hóa

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã đến kiểm tra, chúc Tết một số đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tham gia đoàn công tác cóThiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu và đoàn công tác đã đến kiểm tra tại Bộ CHQS tỉnh; thăm, chúc Tết Hội Cựu chiến binh tỉnh và xã Thường Xuân.

Tại Bộ CHQS tỉnh, sau khi nghe Chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026, Trung tướng Hà Thọ Bình ghi nhận, đánh giá cao kết quả đơn vị đạt được trong năm 2025.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh, chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng kế hoạch và luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị, kỹ thuật; phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ; nắm chắc tình hình tư tưởng, chăm lo tốt công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, nhất là các trường hợp thực hiện nhiệm vụ ở giên giới, hải đảo và trường hợp đặc biệt khó khăn.

Bộ CHQS tỉnh tập trung chỉ đạo Ban CHQS cấp xã nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng kế hoạch hoạt động đạt hiệu quả. Ngay sau Tết, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, trước hết là tập trung làm tốt công tác bàn giao quân và lễ ra quân huấn luyện đạt hiệu quả thiết thực.

Thanh Hải (CTV)