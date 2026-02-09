Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

Chiều 9/2, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025. Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Để triển khai Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, ngày 5/11/2021 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3863/QĐ- BQP phê duyệt Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025".

Qua 5 năm thực hiện, Đề án đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nội dung, đáp ứng được kỳ vọng của cán bộ và Nhân dân. Trên địa bàn biên giới đã tổ chức được hơn 200 nghìn cuộc tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, thu hút trên 8 triệu lượt người nghe.

Hoạt động tuyên truyền đã thực sự trở thành cầu nối, phương tiện hữu hiệu đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp cho mọi tổ chức, cá nhân hiểu đúng các quy định của pháp luật để chấp hành nghiêm túc. Tỷ lệ vi phạm pháp luật hằng năm giảm, năm sau thấp hơn năm trước.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Hiệu quả của Đề án đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Diện mạo khu vực biên giới có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện; nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân được củng cố, xây dựng vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá hiệu quả của Đề án trên các mặt và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, tập trung vào công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương, những khó khăn do địa bàn, điều kiện cơ sở vật chất...

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy BĐBP yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tiến hành đồng bộ các chủ trương, giải pháp tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là Nhân dân các tỉnh, thành phố biên giới. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương với các đơn vị lực lượng vũ trang; gắn công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương và Quân đội.

Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trong tham gia nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Hoàng Lan