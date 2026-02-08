Bộ đội biên phòng đồng hành xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, ngoài nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh còn đồng hành với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các xã biên giới phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo triển khai lắp đặt đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời cho người dân bản Son, xã Na Mèo.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khu tái định cư (TĐC) bản Ón, xã Tam Chung vui như ngày hội khi những cây cột điện năng lượng mặt trời hai bên đường vào bản được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung hỗ trợ lắp đặt hoàn thiện và bật sáng. Từ nay, đường vào bản về đêm không còn tối tăm, thuận tiện cho người dân đi lại, trẻ em vui chơi.

Được Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh giao nhiệm vụ triển khai xây dựng mô hình điểm “Bản sáng vùng biên”, Đồn Biên phòng Tam Chung đã phối hợp với xã Tam Chung khảo sát xây dựng tại khu TĐC bản Ón một cổng chào, hệ thống đèn chiếu sáng với 15 cột và bóng đèn năng lượng mặt trời công suất lớn. Để thực hiện mô hình, đơn vị đã vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ tiền mua sắm vật tư, thiết bị. Huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày công cùng người dân đổ cột bê tông, lắp đặt, hoàn thiện 15 cột, bóng điện năng lượng mặt trời loại 500W dọc theo hai bên đường bản Ón. Trên tất cả cột đèn đều được gắn thêm giá để thuận lợi cho việc treo cờ Tổ quốc vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

Ông Giàng A Chìa chia sẻ: “Bà con dân bản rất vui mừng được BĐBP tặng công trình đèn điện mặt trời. Tết này, bản có điện chiếu sáng rồi, bà con đi lại thuận tiện hơn, nhất là vào lúc mưa gió”.

Thượng tá Nguyễn Trọng Đạt, Phó Chủ nhiệm chính trị, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: "Nhận thức rõ trách nhiệm của lực lượng quân đội trong phong trào “Cả nước chung sức XDNTM”, những năm qua BĐBP tỉnh triển khai nhiều chương trình, mô hình thiết thực, bám sát địa bàn, sát dân, giúp dân phát triển sinh kế và nâng cao đời sống. Các đơn vị biên phòng đã chủ động tham mưu, đề xuất và triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội phù hợp với địa bàn, nhằm thúc đẩy tiến trình XDNTM như: Trồng vầu tại xã Yên Khương, Tam Thanh; trồng táo mèo dưới tán rừng phòng hộ ở Pù Nhi; nuôi lợn lai, nuôi vịt bản địa ở Yên Khương và Tam Chung. Những mô hình “Trồng sắn cao sản”, “Nuôi cá tầm”, “Bữa sáng yêu thương”, “Tiết học biên cương”, “Tay kéo biên phòng”, “Bản sáng vùng biên”, hay chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”... đã góp phần hỗ trợ sinh kế, nâng cao dân trí và cải thiện đời sống cho bà con, diện mạo nông thôn tại nhiều xã biên giới trên địa bàn tỉnh thêm khởi sắc.

Bài và ảnh: Khánh Linh