Bộ CHQS tỉnh kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết đơn vị trực Tết

Sáng 17/2, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và vui xuân cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762 và Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú.

Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu những ngày Tết tại Trung đoàn 762 và Ban Chỉ huy Quân sự phường Quảng Phú, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao các đơn vị đã duy trì nghiêm chế độ trực, nắm chắc tình hình địa bàn, đồng thời bảo đảm đầy đủ công tác hậu cần theo quy định.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến thăm, chúc Tết, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và vui xuân cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 762.

Động viên, chúc Tết cán bộ chiến sĩ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục chủ động, tập trung cao độ trong thực hiện nhiệm vụ; phối hợp tốt với chính quyền địa phương để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp Tết; đồng thời chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón Tết cho bộ đội.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng cùng gia đình đón một năm mới với nhiều thắng lợi mới, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026.

Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa