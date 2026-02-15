[E-Magazine]: Cho mùa xuân biên giới an vui

Những ngày giáp tết Nguyên đán Bính Ngọ, lưu lượng người, phương tiện hàng hóa qua lại biên giới tăng cao. Các lực lượng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo phải tăng cường lực lượng, phối hợp với các lực lượng chức năng trực 24/24 để kịp thời giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa, phương tiện nhanh chóng lưu thông cũng như để kiều bào ta về nước và bà con các bản giáp biên nước bạn Lào sang thăm thân và vui tết Nguyên đán.

Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn có nhiệm vụ quản lý và bảo vệ 19,03km bờ biển, trong đó có Khu vực Cửa khẩu cảng Hà Nẫm, Cửa khẩu Nghi Sơn. Đây là các khu vực cảng trọng điểm có số lượng phương tiện tàu thuyền neo đậu, bốc dở và lưu thông hàng hóa tăng mạnh vào dịp trước tết Nguyên đán. Do đó cùng với việc tăng cường lực lượng tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm soát trên biển để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng quốc cấm, đơn vị đã ứng dụng chuyển đổi số để giải quyết 100% hồ sơ mà các đại lý hàng hải đề nghị cho tàu nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh. Từ đó rút ngắn thời gian và công sức đi lại của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Nghi Sơn cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, mua bán và sử dụng các loại hàng hóa lậu, nhất là pháo nổ.

Thanh Hóa là có đường biên giới trên đất liền dài tới 213,6 km gồm 16 xã biên giới và 1 xã vùng đệm và có tuyến biển dài 102 km gồm 16 xã phường ven biển. Vào các dịp trước, trong và sau tết, lưu lượng người và hàng hóa lưu thông qua các cửa khẩu, cảng biển tăng cao, các đối tượng tội phạm thường lợi dụng trà trộn để thực hiện các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng quốc cấm. Đặc biệt, tuyến biên giới đất liền có địa hình rừng núi phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở nên các loại tội phạm thường lợi dụng để hoạt động. Trên cơ sở kế hoạch của Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, lực lượng biên phòng Thanh Hóa trên 2 tuyến biên giới đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo quân số trực theo quy định. Cùng với đó các đơn vị cũng triển khai các biện pháp công tác Biên phòng, nắm chắc, dự báo sát đúng tình hình hoạt động của các loại tội phạm từ sớm, từ xa, từ bên ngoài vào địa bàn, trên biển; xây dựng củng cố đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng quán xuyến được địa bàn, đối tượng để tạo nguồn xác lập, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; mua bán người; mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ trên địa bàn đơn vị quản lý.

Tết đến xuân về với các cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh, việc ở lại trực và đón Tết luôn là niềm tự hào vì các anh được góp một phần công sức để canh giữ mùa xuân bình yên cho quê hương đất nước. Để cán bộ, chiến sĩ yên tâm ở lại làm nhiệm vụ và vui xuân đón tết nơi biên giới, các đồn biên phòng luôn chủ động chuẩn bị nhu yếu phẩm như trồng rau xanh, chăn nuôi lợn, gà để trong suốt những ngày tết có đủ nguồn thực phẩm tươi cho bộ đội. Những cành đào rừng các anh mang về trên đường tuần tra, những chiếc bánh chưng xanh được làm bằng lá dong và gạo nếp nương đồng bào mang tặng... Tết đã về mang theo hơi ấm nghĩa tình quân dân cá nước. Dù đón tết xa nhà, nhưng tình cảm đồng chí đồng đội chân thành, tình quân dân ấm áp giúp các anh luôn vững vàng nơi biên cương.

Với tinh thần “vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, các cấp ủy chỉ huy các đơn vị biên phòng trên 2 tuyến biên giới đã quán triệt triển khai nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ chiến sỹ, phân công cho các tổ đội công tác xuống để nắm tình hình địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để giữ vững an ninh trật tự đồng thời vui chơi, đón tết cùng bà con các dân tộc.

Giữa vùng biên viễn xa xôi, trong niềm hân hoan đón chào năm mới, những người lính mang màu xanh áo lính hòa nhịp quân hành cùng tiếng cồng chiêng, khua luống vang vọng núi rừng, rộn ràng tham gia các trò chơi dân gian cùng đồng bào các dân tộc. Sắc xanh của người lính Biên phòng quyện hòa trong gam màu rực rỡ của trang phục truyền thống đồng bào Thái, Mông, Dao... đã làm cho bức tranh xuân nơi miền núi biên cương thêm tươi vui, sinh động, thắm đượm nghĩa tình quân – dân.

Mùa xuân mới đang về khắp núi rừng biên cương. Trên những bản làng nơi tuyến đầu Tổ quốc, giữa sắc đào phai, và làn khói lam chiều bảng lảng, những người lính mang quân hàm xanh vẫn lặng lẽ, bền bỉ đứng vững như cột mốc sống, trở thành điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc. Cùng nhân dân lao động sản xuất, dựng xây bản làng ngày càng no ấm, trù phú, các anh đã góp phần dệt nên sợi dây gắn kết bền chặt của tình quân – dân nơi biên cương. Từ đó, niềm tin được vun bồi, ý chí được nhân lên, tạo thành sức mạnh chung để các lực lượng và nhân dân nơi đây đồng lòng, chung sức bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc./.

Nội dung: Mai Ngọc

Hình ảnh: Văn Hùng

Đồ họa: Văn Hùng