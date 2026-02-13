Giữ bình yên mùa xuân

Tết đến xuân về là thời điểm để mọi người được sum họp, đoàn tụ bên gia đình. Song, đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, mùa xuân đến cũng là lúc các anh phải gác lại hạnh phúc riêng tư, thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội trinh sát cơ giới.

Những ngày này, tại Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, không khí chuẩn bị đón xuân mới diễn ra rộn ràng, gấp gáp. Cùng với việc quán triệt và duy trì nghiêm chế độ trực, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác động viên tư tưởng bộ đội và bảo đảm hậu cần, chăm lo chu đáo đời sống vật chất cho cán bộ, chiến sĩ.

Trung úy Nguyễn Công Đại, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 40 cho biết, bên cạnh nhiệm vụ trực và sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã tổ chức một số hoạt động vui xuân đón Tết như ngày hội gói bánh chưng, tổ chức khu vui chơi, trang trí phòng Hồ Chí Minh và hái hoa dân chủ, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, ấm áp cho bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát trang trí chuẩn bị đón tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tại Đại đội Trinh sát cơ giới thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài huấn luyện các phương án sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, đơn vị chuẩn bị chu đáo các điều kiện vui xuân, đón tết ngay tại doanh trại, tạo khí thế phấn khởi, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại úy Trương Văn Tuyển, Đại trưởng Đại đội Trinh sát cơ giới, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: “Xác định bảo đảm an toàn tuyệt đối trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đơn vị Đại đội Trinh sát cơ giới đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, duy trì chặt chẽ chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu, xử trí các tình huống sát thực tế”.

Đại đội 18 - Thông tin tổ chức gói bánh chưng cho bộ đội.

Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 18 - Thông tin cũng luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đảm bảo thông tin, liên lạc “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn”; phục vụ tối đa cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, không để gián đoạn các hoạt động quân sự và báo động của cấp trên trong mọi tình huống.

Mang theo hơi ấm mùa xuân mới đến với đảo Mê anh hùng. Giữa trùng khơi sóng gió, những người lính đảo vẫn đang chắc tay súng, không rời trận địa, tăng cường quan sát, tổ chức canh gác 24/24 giờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, vùng trời quê hương. Bởi trong tâm niệm của họ, “Tết của muôn dân là ngày xuân chiến sĩ”.

Hạ sĩ Lê Văn Tứ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp Đảo Mê nói: “Lần đầu tiên tôi ăn Tết xa gia đình nên rất nhớ nhà, nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ của chỉ huy, tình cảm đồng chí đồng đội và không khí Tết ấm áp tại đơn vị, tôi cảm thấy rất an tâm và tự hào khi được đón xuân nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc”.

Những ngày này, không khí chuẩn bị đón năm mới lan tỏa khắp các đơn vị Bộ CHQS tỉnh.

Không chỉ trên các hướng, các địa bàn trọng điểm, từ biên giới đến hải đảo xa xôi, công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ. Sự chủ động trong xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, cùng việc chăm lo chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức cho bộ đội vui xuân an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, là nền tảng quan trọng để các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị thuộc quyền, đặc biệt làm nhiệm vụ tiền tiêu của tỉnh như đảo Hòn Mê, đảo Hòn Nẹ và các đơn vị phía Tây biên giới. Các đơn vị trực chiến quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý tốt mọi tình huống, bảo vệ bình yên cho Nhân dân trong dịp Tết”.

Trong sắc xuân ấm áp, những người lính xứ Thanh vẫn âm thầm bám nhiệm vụ. Với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, các đơn vị đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, để Nhân dân đón một mùa xuân mới an lành, bình yên và trọn vẹn.

Ngọc Lê (CTV)