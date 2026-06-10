Trung đoàn 266 hoàn thành huấn luyện 330 chiến sĩ mới

Sáng 10/6, Trung đoàn 266 trực thuộc Sư đoàn 341 (Quân Khu 4) đóng quân tại phường Đào Duy Từ đã tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026.

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ.

Năm 2026, Trung đoàn 266 được giao nhiệm vụ tiếp nhận và huấn luyện 330 chiến sĩ mới đến từ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Chiến sĩ mới năm 2026 thuộc 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 266 đã làm tốt công tác giáo dục, quán triệt chỉ thị, quy định, hướng dẫn của các cấp về xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần; làm tốt công tác quản lý, duy trì kỷ luật, từng bước rèn luyện bộ đội thích nghi với môi trường quân đội. Từ đó, chiến sĩ mới đã tự giác chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, tích cực tham gia các hoạt động, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Các chiến sĩ tham gia nội dung duyệt đội ngũ.

Quá trình huấn luyện Trung đoàn luôn bám sát “3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp”, vận dụng có hiệu quả phương châm huấn luyện “Cơ bản thiết thực vững chắc” gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Qua 3 tháng huấn luyện, 100% chiến sĩ đã hoàn thành chương trình, có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác; thuần thục yếu lĩnh, động tác kỹ thuật, chiến thuật, thực hiện tốt điều lệnh, biết vận dụng linh hoạt các nội dung đã được huấn luyện vào xử lý các tình huống; có sức khỏe tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 đánh giá cao Trung đoàn 266 đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, hoàn thành tốt kế hoạch, chương trình huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Đồng chí Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 yêu cầu các đồng chí chiến sĩ mới xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân, sự mong mỏi, kỳ vọng của chính quyền địa phương và gia đình để xây dựng Quân đội, xây dựng đơn vị vững mạnh; góp phần tô thắm thêm truyền thống, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Toàn cảnh buổi lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026.

Sau lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới sẽ được điều động về biên chế tại các cơ quan, đơn vị chủ lực trực thuộc Quân khu 4.

Hoàng Lan