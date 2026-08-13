Trung Chính đẩy mạnh ứng dụng KH&CN trong sản xuất nông nghiệp

Gia đình ông Nguyễn Bá Chung, thôn Đông Cao, xã Trung Chính hiện có 10ha đất trồng lúa. Toàn bộ diện tích này được ông tích tụ thông qua các hình thức mua, đổi và thuê lại từ những hộ dân không có điều kiện trực tiếp sản xuất. Nhằm phát triển sản xuất ở quy mô canh tác lớn, từ năm 2016, ông Chung đã đầu tư mua sắm các loại máy móc nông nghiệp phục vụ toàn bộ quy trình sản xuất, từ khâu làm đất, gieo mạ, cấy lúa đến thu hoạch.

Mô hình trồng nho sữa công nghệ cao của gia đình chị Lê Yến Phượng, thôn Yên Thái trở thành điểm tham quan hấp dẫn.

Theo ông Chung, mặc dù số tiền đầu tư ban đầu lên tới 600 triệu đồng, song việc đưa máy móc vào sản xuất đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Không chỉ giúp gia đình rút ngắn thời gian sản xuất, giảm chi phí thuê nhân công, cơ giới hóa còn tạo điều kiện thuận lợi để liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, 10ha lúa của gia đình ông đã liên kết với Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Hồng Quang (Ninh Bình) để sản xuất và cung ứng lúa giống. Nhờ đó, mỗi năm mô hình mang lại lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng.

Cùng với việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa, mô hình trồng nho sữa công nghệ cao của gia đình chị Lê Yến Phượng, thôn Yên Thái đang trở thành điểm sáng trong phát triển nông nghiệp hiện đại tại địa phương.

Trên diện tích 6.000m2, chị Phượng đã đầu tư đồng bộ hệ thống nhà màng, giàn leo, lưới chắn côn trùng và hệ thống tưới nhỏ giọt tự động kết hợp cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Giống nho được chị lựa chọn là nho sữa Shine Muscat nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Chị Phượng chia sẻ: “Nhận thấy cây nho sữa có giá trị kinh tế cao, năm 2023, tôi mạnh dạn đầu tư xây dựng 6.000m2 nhà màng để trồng nho. Sau gần 3 năm chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, cây sinh trưởng tốt, quả căng mọng, mẫu mã đẹp, có vị giòn ngọt và hương thơm tự nhiên”.

Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất giúp gia đình chị Phượng kiểm soát tốt các yếu tố về nhiệt độ, độ ẩm, sâu bệnh, tạo môi trường thuận lợi cho cây nho phát triển ổn định. Hệ thống tưới tự động không chỉ giúp tiết kiệm nước, giảm chi phí nhân công mà còn nâng cao hiệu quả chăm sóc. Toàn bộ quy trình sản xuất được thực hiện theo hướng an toàn sinh học, ưu tiên sử dụng phân bón hữu cơ và chế phẩm vi sinh.

Hiện nay, 1.800m2 trong tổng số 6.000m2 diện tích nho trồng trong nhà màng đã cho thu hoạch. Những giàn nho trĩu quả đã trở thành điểm tham quan hấp dẫn, thu hút nhiều đoàn khách, trường học và gia đình đến trải nghiệm, tìm hiểu quy trình sản xuất nho công nghệ cao và thưởng thức sản phẩm ngay tại vườn. Với sản lượng đạt khoảng 1,2 tấn quả, giá bán tại vườn từ 150.000 - 250.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, mô hình được kỳ vọng mang lại lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng cho gia đình chị Phượng.

Ông Lê Hùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chính, cho biết: “Từ hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ đã được chứng minh từ những mô hình sản xuất, xã tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn và hiện tại đã tích tụ, tập trung được hơn 63ha. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân mạnh dạn chuyển đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ, manh mún sang nông nghiệp hàng hóa ở quy mô lớn, áp dụng khoa học và công nghệ, từng bước hình thành các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị”.

Đến nay, diện tích lúa trên địa bàn xã cơ bản đã được cơ giới hóa ở các khâu làm đất, gieo cấy và thu hoạch; trong đó có 200ha sử dụng máy bay không người lái phun thuốc, bón phân. Đối với diện tích đất màu, xã đã xây dựng 1ha sản xuất theo hướng công nghệ cao, 10ha lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước.

Bài và ảnh: Minh Lý