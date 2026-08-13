Kết nối giao thương, xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp khu vực ven biển

Chiều 13/8, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình (VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình) phối hợp với UBND xã Tiên Trang và Hội Doanh nghiệp xã Tiên Trang tổ chức hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp trong tỉnh và doanh nghiệp trên địa bàn.

Giám đốc VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình Đỗ Đình Hiệu phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Thanh Hóa xác định khu vực phía Đông của tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch biển, công nghiệp, logistics và dịch vụ cảng biển. Trong đó, Tiên Trang và các địa phương ven biển có điều kiện thuận lợi để tăng cường liên kết, mở rộng thị trường và hợp tác sản xuất, kinh doanh.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Tiên Trang giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó có dự án sân golf quy mô khoảng 72,56 ha, dự án cụm công nghiệp Nham Thạch có diện tích 13,86 ha. Cùng với đó, hạ tầng giao thông được kết nối thuận lợi, với tuyến đường ven biển đoạn Tiên Trang - Khu Kinh tế Nghi Sơn dài khoảng 18 km mở ra cơ hội thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, vận tải và logistics.

Doanh nghiệp tham gia giới thiệu sản phẩm, gia tăng cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Các doanh nghiệp tham gia hội nghị đã trao đổi, chia sẻ thông tin về lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh có lợi thế; nhu cầu liên kết hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, nhất là trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản; nhà hàng và dịch vụ du lịch, vận tải hàng hóa... Qua đó, các bên tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển thương hiệu và hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, kinh doanh, mở rộng không gian phát triển mới cho doanh nghiệp.

Thông qua chương trình, VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình và chính quyền địa phương có cơ hội gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc, đề xuất của doanh nghiệp. Từ đó có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thiết thực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình và các doanh nghiệp tham quan Công ty TNHH Soto.

Trong khuôn khổ chương trình, VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình cùng các doanh nghiệp, doanh nhân đã tham quan và làm việc với Công ty TNHH Soto - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may, dịch vụ thương mại, du lịch; đồng thời trao quà cho học sinh nghèo vượt khó, học tập tốt trên địa bàn xã Tiên Trang.

Hồng Ngọc