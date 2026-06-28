Trồng rừng gắn với chế biến ở Ngọc Trạo

Là địa phương có diện tích đồi rừng lớn, xã Ngọc Trạo đã khai thác hiệu quả tiềm năng sản xuất lâm nghiệp, đẩy mạnh phát triển rừng trồng gắn với chế biến lâm sản. Đây được xem là hướng đi quan trọng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo việc làm ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Công nhân Công ty TNHH Sản xuất thương mại Gia Bảo đóng thùng mặt hàng gỗ sấy xuất khẩu.

Tại thôn Thành Minh, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Gia Bảo đang hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực chế biến lâm sản. Anh Nguyễn Hoài Thương, giám đốc công ty cho biết: "Nhận thấy nguồn nguyên liệu gỗ phục vụ cho chế biến trên địa bàn xã Ngọc Trạo phong phú, năm 2015, tôi quyết định thành lập công ty và đầu tư xây dựng nhà xưởng, dây chuyền chế biến gỗ xuất khẩu. Sản phẩm của công ty chủ yếu là ván ép thanh, đồ nội thất, dăm gỗ, với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng. Nguồn nguyên liệu chủ yếu trên địa bàn xã Ngọc Trạo và một số xã lân cận". Mỗi năm, công ty thu mua và tiêu thụ khoảng 30.000 tấn keo tươi, sản xuất khoảng 5.000m3 ván thanh, 1.000m3 gỗ sấy, 30.000 tấn gỗ dăm. Sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 2,5 triệu USD/năm. Hiện công ty tạo việc làm cho 40 lao động địa phương, với thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Trạo Bùi Văn Thuần, cho biết: "Xã có lợi thế về đồi rừng, phù hợp với phát triển kinh tế lâm nghiệp. Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của chính quyền địa phương, người dân địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất đồi kém hiệu quả sang trồng rừng kinh tế, từng bước hình thành các vùng nguyên liệu tập trung phục vụ chế biến lâm sản. Xã đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và trồng rừng. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư phát triển theo hướng thâm canh, kéo dài chu kỳ khai thác nhằm nâng cao năng suất và chất lượng gỗ. Để nâng giá trị sản xuất trên cùng diện tích, xã kêu gọi các công ty liên kết với hộ trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC. Đến nay, trên địa bàn hiện có 3.996ha (chủ yếu keo), trong đó 1.624ha keo được cấp chứng chỉ quốc tế FSC, với 1.191 hộ tham gia. Theo đánh giá, 1ha keo với chu kỳ 5 năm, người dân có thu nhập từ 150 đến 160 triệu đồng. Giá trị kinh tế từ rừng ngày được nâng lên, góp phần nâng cao mức thu nhập cho người dân".

Cùng với đó, xã đã có nhiều giải pháp thu hút các doanh nghiệp (DN) chế biến lâm sản, nhất là chế biến sản phẩm xuất khẩu có giá trị kinh tế cao như: gỗ ván ép công nghiệp, ván ghép thanh... Địa phương tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng DN, qua đó tạo niềm tin cho DN yên tâm đầu tư vào địa bàn xã. Đến nay, trên địa bàn xã đã thu hút 2 DN chế biến lâm sản có mặt hàng xuất khẩu, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Bài và ảnh: Khắc Công