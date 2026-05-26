Ngày 31/5 là Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 24/5/2026 ban hành kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026.

Chủ đề của Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 là “Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai”.

Quyết định nêu rõ, tổ chức triển khai Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 (ngày 31 tháng 5 năm 2026) trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của công tác tiết kiệm, chống lãng phí và ý thức trong thực hiện pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí; qua đó tạo chuyển biến mới về hành động của mỗi cá nhân; xây dựng và lan tỏa văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn xã hội.

Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 được tổ chức với các hoạt động tuyên truyền, khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định pháp luật về tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng thời, phát động phong trào, cuộc thi để tiếp nhận và lan tỏa các sáng kiến, giải pháp về tiết kiệm, chống lãng phí, trọng tâm là giải pháp, sáng kiến sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong công tác tiết kiệm, chống lãng phí.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 bằng các hình thức cụ thể, đa dạng, phong phú, kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng, trên các kênh truyền thông chính thức và các nền tảng mạng xã hội.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tổ chức thực hiện; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triến khai thực hiện của các bộ, ngành, địa phương; khen thưởng, đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026.

Bộ Công Thương chủ trì triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí đối với nội dung tiết kiệm năng lượng.

Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tích cực tham gia hưởng ứng tuyên truyền tới người sử dụng dịch vụ viễn thông qua hình thức nhắn tin với thông điệp: “Chủ đề Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026 là”Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai". Đề nghị toàn dân hưởng ứng vì một tương lai thịnh vượng, một lối sống xanh, tích cực. Thời gian tuyên truyền vào ngày 31 tháng 5 năm 2026 (Chủ nhật).

