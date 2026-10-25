Triển vọng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và những bất đồng về lãnh thổ

Ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẵn sàng hợp tác kinh tế với cả Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẵn sàng ngừng bắn theo các tuyến tiếp xúc hiện tại, song bác bỏ việc nhượng bộ lãnh thổ.

Trả lời câu hỏi về việc Nga quan tâm đầu tư vào lĩnh vực khí đốt tự nhiên tại bang Alaska, ông Trump cho biết chưa có bình luận cụ thể về đề xuất này, song bày tỏ mong muốn Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận để các hoạt động kinh tế với cả hai bên có thể được nối lại.

Ông Trump cũng nhắc đến thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine liên quan đến tài nguyên thiên nhiên, cho rằng thỏa thuận có thể trị giá lên tới 1.000 tỷ USD. Liên hệ thỏa thuận này với khoản hỗ trợ Mỹ dành cho Ukraine dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, ông cho rằng Washington đáng lẽ phải yêu cầu bồi hoàn. Theo ông Trump, Liên minh châu Âu (EU) có thể đã chi trả nếu Mỹ đưa ra yêu cầu.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng chấp nhận ngừng bắn theo các tuyến tiếp xúc hiện tại nhằm sớm chấm dứt xung đột, song bác bỏ việc nhượng bộ lãnh thổ. Ông cũng bày tỏ lo ngại về nguồn cung vũ khí của Mỹ. Theo số liệu do ông Zelensky đưa ra, Ukraine chỉ nhận được 24 tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot trong ba tháng qua, trong khi nhu cầu trung bình mỗi tháng là 350 quả.

Về năng lực liên lạc quân sự, Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 24/10 thông báo các hệ thống Starlink và Starshield đã khôi phục khả năng duy trì kết nối ổn định ngay cả khi phương tiện di chuyển với tốc độ trên 400 km/giờ. Theo phía Ukraine, việc khôi phục kết nối có ý nghĩa đối với hoạt động điều phối lực lượng, vận hành thiết bị bay không người lái (UAV), bảo đảm hậu cần và duy trì liên lạc tại tiền tuyến.

Các diễn biến trên cho thấy triển vọng chấm dứt xung đột vẫn gắn với nhiều vấn đề, từ điều kiện lãnh thổ và tiến trình đàm phán đến nhu cầu hỗ trợ quân sự của Ukraine. Trong khi Washington đề cập khả năng hợp tác kinh tế với cả Moscow và Kiev sau xung đột, Ukraine tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu bảo toàn lãnh thổ và duy trì năng lực phòng thủ.

Minh Phương