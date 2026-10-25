Iran cảnh báo Mỹ về khả năng tấn công Iran, đồng thời để ngỏ triển vọng đàm phán

Ngày 24/10 Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau, tuy nhiên ông vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran. Trong khi đó, giới chức quân sự Iran khẳng định sẽ không cho phép tàu quân sự Mỹ tiến vào Vịnh Persian trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Trả lời phóng viên ngày 24/10 về khả năng tấn công Iran, ông Trump cho biết Washington đang cân nhắc phương án này và có thể hành động ngay ngày hôm sau, song không xác nhận quyết định cuối cùng. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời nhận định Iran vẫn có thể tránh các hành động quân sự tiếp theo nếu hai bên đạt được một thỏa thuận.

Ông Trump nhấn mạnh mục tiêu của Washington là ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng chiến dịch trước đó với sự tham gia của máy bay ném bom B-2 chưa đủ để bảo đảm kết quả lâu dài. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ hoài nghi về khả năng Tehran thực hiện các cam kết nếu thỏa thuận được ký kết.

Nhà lãnh đạo Mỹ còn cho biết lượng dầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz đã tăng so với thời điểm trước khi chiến tranh bùng phát, song không đưa ra số liệu cụ thể để chứng minh nhận định này. Ông Trump cũng không công bố quyết định cuối cùng về các bước đi tiếp theo, mà tiếp tục để ngỏ cả hai khả năng: hành động quân sự hoặc đàm phán.

Ông Trump nói: "Tôi có thể phải kết thúc mọi chuyện, hoặc có thể họ sẽ đạt được một thỏa thuận. Nhưng tôi không chắc. Dù theo cách nào, chúng tôi cũng sẽ giành chiến thắng.”

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn trong bối cảnh tình hình đang bế tắc, khẳng định Washington không tiến hành đàm phán với Tehran và ám chỉ hành động mới có thể sớm diễn ra. Ông nói: “Không, tôi nghĩ chúng tôi không đàm phán. Chúng tôi sẽ có hành động theo cách này hay cách khác. Điều đó sẽ xảy ra khá sớm”. Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Cùng ngày, theo truyền thông Trung Quốc, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Iran Ali Abdollahi tuyên bố Tehran sẽ không cho phép tàu quân sự Mỹ tiến vào Vịnh Persian, đồng thời khẳng định lực lượng Iran đã ngăn chặn hiệu quả hoạt động của Hải quân Mỹ tại khu vực lân cận. Ông Ali cảnh báo Mỹ, Israel và quân đội hai nước sẽ phải đối mặt với những hệ lụy ngày càng lớn nếu xung đột tiếp diễn.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp. Dù các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và hướng tới một thỏa thuận hòa bình, triển vọng giải quyết xung đột vẫn chưa rõ ràng. Khả năng Mỹ nối lại hành động quân sự tiếp tục tồn tại song song với nỗ lực tìm kiếm giải pháp thông qua đàm phán.

Lê Hà.