Bầu cử giữa kỳ Mỹ nóng lên vì vụ kiện liên quan hai ứng viên trùng tên ở Alaska

Bộ Tư pháp Mỹ vừa đệ đơn kiện yêu cầu tòa án tạm dừng xác nhận kết quả bầu cử Thượng viện tại bang Alaska nếu nghị sĩ Đảng Cộng hòa thất bại, trong trường hợp có dấu hiệu phiếu bầu bị nhầm lẫn giữa hai ứng viên mang tên gần giống nhau. Động thái “ngừa đòn ngừa” chưa từng có tiền lệ này làm dấy lên tranh cãi về nguy cơ chính quyền can thiệp sâu vào cuộc đua nảy lửa quyết định quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.

Chỉ còn hơn một tuần trước ngày bầu cử giữa kỳ (tháng 11/2026), Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) đã chủ động can thiệp bằng pháp lý vào cuộc đua giành ghế Thượng viện đầy kịch tính tại bang Alaska.

Phát biểu trong chuyến đi tới bang Florida, Tổng thống Donald Trump xác nhận chính ông đã trực tiếp chỉ đạo vụ kiện này. Trả lời câu hỏi của phóng viên tại Fort Myers, ông Trump nói: “Chính tôi là người đã nói 'hãy làm đi’”.

Tâm điểm của vụ kiện xoay quanh chiếc ghế Thượng viện do ông Dan S. Sullivan, Thượng nghị sĩ đương nhiệm của Đảng Cộng hòa nắm giữ. Ông Sullivan đang phải chịu áp lực bám đuổi sát sao từ đối thủ Đảng Dân chủ, bà Mary Peltola, cựu Hạ nghị sĩ và là một cựu thẩm phán sắc tộc Alaska.

Tuy nhiên, danh sách ứng cử viên năm nay bất ngờ xuất hiện thêm một cái tên khác: ông Daniel J. Sullivan Jr., một cựu giáo viên tranh cử với tư cách ứng viên tự do.

Bộ Tư pháp Mỹ lập luận rằng việc hai ứng cử viên trùng tên cùng xuất hiện trên lá phiếu là một “chiêu trò cố tình” nhằm làm nhiễu loạn tâm lý cử tri, qua đó rút bớt phiếu bầu của Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa để mang lại lợi thế cho đối thủ Đảng Dân chủ.

Trong đơn kiện đệ trình lên tòa án liên bang ở Alaska, Bộ Tư pháp yêu cầu thẩm phán ra lệnh tạm hoãn việc chứng nhận kết quả bầu cử – trong trường hợp ông Dan S. Sullivan của Đảng Cộng Hòa thất bại với khoảng cách chênh lệch nhỏ hơn tổng số phiếu mà người trùng tên nhận được. Việc hoãn này nhằm phục vụ điều tra xem liệu cử tri có thực sự bị nhầm lẫn khi gạch tên hay không.

Trước đó, giới chức quản lý bầu cử bang Alaska và Tòa án Tối cao bang này đã bác bỏ nỗ lực của Đảng Cộng hòa trong việc gạch tên ứng cử viên Daniel J. Sullivan Jr. ra khỏi danh sách bầu cử.

Cuộc đua tại Alaska được đánh giá là một trong những “chiến trường” khốc liệt nhất, có thể quyết định cán cân quyền lực tại Thượng viện Mỹ.

Nhật Lệ