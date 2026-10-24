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Ngoại trưởng R4 và E3 kêu gọi giải pháp ngoại giao cho các điểm nóng khu vực

Bích Hồng
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(Baothanhhoa.vn) - Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm R4 gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pakistan và Saudi Arabia cùng nhóm E3 gồm Anh, Đức và Pháp, với sự tham gia của Italy đã họp tại Istanbul nhằm thảo luận các điểm nóng an ninh khu vực và quốc tế. Các bên kêu gọi ngăn chặn xung đột liên quan đến Iran leo thang, thúc đẩy giải pháp ngoại giao, đồng thời nhất trí duy trì các cuộc gặp thường xuyên để tăng cường phối hợp.

Ngoại trưởng R4 và E3 kêu gọi giải pháp ngoại giao cho các điểm nóng khu vực

Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm R4 gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Pakistan và Saudi Arabia cùng nhóm E3 gồm Anh, Đức và Pháp, với sự tham gia của Italy đã họp tại Istanbul nhằm thảo luận các điểm nóng an ninh khu vực và quốc tế. Các bên kêu gọi ngăn chặn xung đột liên quan đến Iran leo thang, thúc đẩy giải pháp ngoại giao, đồng thời nhất trí duy trì các cuộc gặp thường xuyên để tăng cường phối hợp.

Ngoại trưởng R4 và E3 kêu gọi giải pháp ngoại giao cho các điểm nóng khu vực

Sau cuộc họp ngày 23/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cảnh báo một cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran sẽ khiến xung đột lan rộng trong khu vực. Ông nhấn mạnh can thiệp quân sự không phải là giải pháp và cho biết các nước tham dự đều ủng hộ việc ngăn chặn căng thẳng leo thang.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cũng cảnh báo việc xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sẽ không mang lại lợi ích cho bên nào và có thể đẩy giá dầu tăng cao. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul cho biết Đức, Pháp và Anh sẵn sàng đàm phán với Iran nhằm ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời kêu gọi hỗ trợ Saudi Arabia và Yemen. Các bên cũng trao đổi về những phương án nhằm ngăn xung đột lan rộng, song chưa công bố chi tiết cụ thể.

Về vấn đề Palestine, tuyên bố chung của nhóm R4 công bố ngày 23/10 xác định việc Israel chiếm đóng là nguyên nhân căn bản gây bất ổn trong khu vực và kêu gọi sớm thực hiện giải pháp hai nhà nước phù hợp với các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc. Tuyên bố cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Palestine, các hoạt động xây dựng khu định cư tại Bờ Tây và Jerusalem; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm viện trợ nhân đạo được chuyển vào Gaza liên tục và thúc đẩy tái thiết tại vùng lãnh thổ này.

Liên quan đến Yemen, R4 lên án các hoạt động leo thang của lực lượng Houthi, các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, đặc biệt là dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, cùng những vụ tấn công tàu thương mại tại Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb. Các nước bày tỏ đoàn kết với Chính phủ Yemen và Saudi Arabia, đồng thời kêu gọi lực lượng Houthi chấm dứt các hoạt động quân sự, đe dọa và tấn công, quay trở lại tiến trình chính trị.

Cuộc họp ngày 23/10 là lần đầu tiên các nước R4, E3 và Italy cùng tham gia một cuộc gặp theo khuôn khổ kết hợp này. R4 được thành lập nhằm thúc đẩy ổn định lâu dài và tăng cường đối thoại về các vấn đề khu vực trên cơ sở phát huy vai trò chủ động của các quốc gia trong khu vực. Trong khi đó, E3 gồm Anh, Đức và Pháp hình thành năm 2003 trong khuôn khổ hợp tác ngoại giao ba bên liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, sau đó mở rộng phối hợp về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế.

Bích Hồng

Từ khóa:

#Ngoại giao #Điểm nóng #Saudi arabia #giải pháp #Iran #Xung đột #Ngoại trưởng Pháp #Đức #An ninh khu vực #Thổ nhĩ kỳ

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