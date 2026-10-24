Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Giáo dục

Trao quyết định tiếp nhận 732 nhà giáo làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập

Cẩm Tú
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa tổ chức lễ công bố và trao quyết định tiếp nhận nhà giáo làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Trao quyết định tiếp nhận 732 nhà giáo làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập

Sáng 24/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa tổ chức lễ công bố và trao quyết định tiếp nhận nhà giáo làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

Trao quyết định tiếp nhận 732 nhà giáo làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập&nbsp;

Các đại biểu dự buổi lễ.

Tại kỳ tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa năm 2026, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã tiếp nhận hơn 8.000 hồ sơ đăng ký. Trải qua các vòng thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, có 1.600 thí sinh đã trúng tuyển.

Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT đã công bố và trao quyết định đợt 1 cho 732 nhà giáo. Trong đó có 2 nhà giáo được tuyển dụng làm giáo viên dạy môn chuyên tại trường THPT Chuyên Lam Sơn, 192 giáo viên mầm non, 240 giáo viên tiểu học và 298 giáo viên trung học cơ sở.

Trao quyết định tiếp nhận 732 nhà giáo làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập&nbsp;

Tiến sĩ Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hoá phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các nhà giáo được tuyển dụng, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Đỗ Đức Quế đề nghị các thầy, cô giáo tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nuôi dưỡng tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Đồng thời, chủ động đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ; góp phần xây dựng tập thể nhà trường, thực hiện những mục tiêu giáo dục của địa phương và đóng góp vào sự phát triển của ngành.

Trao quyết định tiếp nhận 732 nhà giáo làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập&nbsp;

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao quyết định tiếp nhận cho các nhà giáo.

Đây là kỳ tuyển dụng giáo viên có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Việc bổ sung đội ngũ nhà giáo góp phần đáp ứng nhu cầu giảng dạy, từng bước khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là tại các địa bàn còn khó khăn.

Cẩm Tú

Từ khóa:

#Trường THPT chuyên Lam Sơn #Nhà giáo #Làm việc #trao quyết định #tiếp nhận #Thanh hóa #Giáo dục mầm non #Công bố #Đổi mới phương pháp dạy học #Tuyển dụng giáo viên

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Giáo dục mầm non (GDMN) là cấp học đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển cả về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ của trẻ. Xác định rõ giá trị cốt lõi ấy, ngành giáo dục tỉnh nhà luôn nỗ lực thực hiện có hiệu quả chương trình GDMN, kiến tạo một...
Đổi mới bộ máy, phát huy nội lực từ mỗi cán bộ, giáo viên

Đổi mới bộ máy, phát huy nội lực từ mỗi cán bộ, giáo viên

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sắp xếp lại các cơ sở giáo dục là hành trình “thay máu” để nâng tầm chất lượng giáo dục. Trong hành trình ấy, việc đổi mới bộ máy tổ chức gắn với khơi thông nội lực, phát huy tính sáng tạo, trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên được xác định là...
Hợp Tiến bứt phá trong giáo dục mũi nhọn

Hợp Tiến bứt phá trong giáo dục mũi nhọn

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sau sắp xếp, tổ chức lại trường học, số cơ sở giáo dục trên địa bàn xã Hợp Tiến giảm từ 14 trường xuống còn 3 trường. Sự thay đổi về quy mô đặt ra yêu cầu không chỉ duy trì nền nếp dạy và học mà còn phải tạo chuyển biến về chất lượng. Trước yêu cầu...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh