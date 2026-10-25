Tổng thống Mỹ Donald Trump bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/10 đã bỏ phiếu sớm tại bang Florida trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, đồng thời cho biết ông bỏ phiếu cho toàn bộ các ứng cử viên đảng Cộng hòa tại bang này.

Ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng đến điểm bỏ phiếu tại Văn phòng Giám sát bầu cử hạt Palm Beach, thành phố West Palm Beach, sau khi Tổng thống Mỹ dành buổi sáng tại sân golf gần đó. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có bỏ phiếu theo danh sách ứng cử viên cùng đảng hay không, ông Trump khẳng định điều này là hoàn toàn đúng.

Tại điểm bỏ phiếu, ông Trump tiếp tục bảo vệ một quảng cáo tranh cử của ứng cử viên đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy, người đang chạy đua vào vị trí thống đốc bang Ohio. Quảng cáo gây tranh cãi do đề cập đến mẹ của đối thủ thuộc đảng Dân chủ Amy Acton.

Tổng thống Mỹ cũng bảo vệ quyết định chỉ đạo chính quyền khởi kiện nhằm ngăn chứng nhận kết quả cuộc bầu cử Thượng viện tại bang Alaska nếu Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan thất cử. Tranh cãi liên quan đến việc có hai ứng cử viên cùng tên Dan Sullivan xuất hiện trên lá phiếu là một trong những vấn đề được đề cập trong vụ việc.

Tại Florida, ông Trump đã ủng hộ Hạ nghị sĩ Cộng hòa Byron Donalds trong cuộc đua kế nhiệm Thống đốc Ron DeSantis, đồng thời vận động cho Thượng nghị sĩ Ashley Moody trong cuộc bầu cử bổ sung vào Thượng viện Mỹ.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 được xem là phép thử quan trọng đối với Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa, trong bối cảnh đảng này đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ. Việc Tổng thống Trump trực tiếp tham gia bỏ phiếu sớm diễn ra khi hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đang đẩy mạnh các hoạt động vận động cử tri trong giai đoạn nước rút, đặc biệt tại những bang có tính cạnh tranh cao và có thể quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội trong hai năm cuối nhiệm kỳ của ông Trump.

Lê Hà.