Xuất khẩu quốc phòng Ấn Độ lập kỷ lục nhờ nhu cầu từ châu Âu

Nhờ đà tăng vọt nhu cầu từ sáng kiến “Tái thiết vũ trang châu Âu” cùng năng lực sản xuất nội địa mở rộng, xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ đã lập kỷ lục mới với 38.424 tỷ Rupee (khoảng 3,6 tỷ Euro), đưa nước này trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ 3 cho châu Âu. Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh đưa ra ngày 24/10.

Trích dẫn báo cáo từ Bloomberg, ông Singh cho biết cục diện thị trường thương mại quân sự quốc tế trong năm qua đã có bước chuyển dịch lớn có lợi cho Ấn Độ. Nguyên nhân chính thúc đẩy sự tăng trưởng này xuất phát từ làn sóng thu mua vũ khí dồn dập của các quốc gia châu Âu thuộc chương trình “Rearm Europe” (Tái thiết vũ trang châu Âu). Theo đó, các mặt hàng quân sự của Ấn Độ được xuất khẩu với số lượng lớn sang châu Âu chủ yếu là các loại đạn tiêu chuẩn, vỏ đạn pháo cùng đạn dược cỡ lớn và nhỏ.

Ông Singh nhấn mạnh:"Kim ngạch xuất khẩu của chúng tôi đã đạt mức cao kỷ lục 38.424 tỷ Rupee (tương đương khoảng 3,6 tỷ Euro). Ấn Độ hiện xuất khẩu sản phẩm quốc phòng tới hơn 80 quốc gia trên thế giới"

Sự trỗi dậy của Ấn Độ trên bản đồ xuất khẩu quốc phòng toàn cầu là thành quả của quá trình tái cơ cấu hạ tầng công nghiệp kéo dài 10 năm qua. Từ chỗ phụ thuộc chủ yếu vào 16 doanh nghiệp nhà nước, hệ sinh thái sản xuất quốc phòng của nước này hiện đã mở rộng lên gần 840 doanh nghiệp quy mô lớn và vừa thuộc khu vực tư nhân, cùng khoảng 17.000 doanh nghiệp nhỏ, vừa và các công ty khởi nghiệp công nghệ.

Nhằm đảm bảo tính tự chủ công nghệ, Chính phủ Ấn Độ duy trì chính sách dành khoảng 75% ngân sách đầu tư phát triển quốc phòng (khoảng 20-25 tỷ USD mỗi năm) cho các sản phẩm IDDM – tức được thiết kế, phát triển và sản xuất hoàn toàn trong nước.

Dù từng dựa phần lớn vào nguồn cung quốc phòng từ Nga, Ấn Độ đã chủ động đa dạng hóa đối tác trong những năm gần đây. Hiện tại, Pháp chiếm khoảng 15% thị phần nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ (ngang bằng với Israel). Bên cạnh đó, New Delhi cũng đang đẩy mạnh gắn kết chiến lược với các quốc gia ven Địa Trung Hải như Hy Lạp và Síp – những điểm tựa được coi là “cánh cổng” để Ấn Độ tiến sâu hơn vào thị trường châu Âu.

Sự vươn lên mạnh mẽ này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, đưa quốc gia Nam Á từ vị thế một trong những nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trở thành mắt xích cung ứng chiến lược cho hạ tầng an ninh châu Âu.

Nhật Lệ