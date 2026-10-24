Cựu học sinh từng giành huy chương Olympic Sinh học quốc tế trở về trường cũ làm thầy giáo

Từng giành Huy chương Đồng tại Olympic Sinh học Quốc tế năm 2016, Nguyễn Đắc Hiếu, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, vừa được tiếp nhận làm giáo viên giảng dạy môn chuyên tại chính ngôi trường đã chắp cánh cho ước mơ của mình.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao quyết định tiếp nhận làm giáo viên dạy môn chuyên tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn cho nhà giáo Nguyễn Đắc Hiếu.

Trong danh sách 732 nhà giáo được tiếp nhận đợt 1 làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa được Sở GD&ĐT công bố, trao quyết định, cái tên Nguyễn Đắc Hiếu thu hút sự chú ý bởi thành tích từng ghi dấu trên đấu trường trí tuệ quốc tế.

Năm 2016, khi còn là học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Nguyễn Đắc Hiếu xuất sắc giành Huy chương Đồng Olympic Sinh học Quốc tế (IBO). Thành tích này góp phần làm nên kết quả đáng tự hào của đội tuyển Việt Nam tại kỳ thi năm đó, với cả 4 thành viên đều đoạt huy chương.

Trước đó, trong hai năm học lớp 11 và lớp 12, Nguyễn Đắc Hiếu đã xuất sắc giành giải Nhì và giải Nhất trong Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Nguyễn Đắc Hiếu trong ngày tốt nghiệp tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Hồng Kông.

Sau khi tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Nguyễn Đắc Hiếu theo học chuyên ngành Công nghệ Sinh học tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Hồng Kông. Tốt nghiệp đại học, anh tiếp tục ở lại trường tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

Khi biết tin Sở GD&ĐT Thanh Hóa tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo, anh đã dự tuyển và trở thành một trong hai nhà giáo được tiếp nhận làm giáo viên dạy môn chuyên tại Trường THPT Chuyên Lam Sơn trong đợt I.

Sau 10 năm, từ một học sinh từng mang niềm tự hào về cho quê hương Thanh Hóa tại đấu trường quốc tế, Nguyễn Đắc Hiếu trở lại Trường THPT Chuyên Lam Sơn với một vai trò mới: người thầy đứng trên bục giảng, tiếp tục hành trình chinh phục tri thức cùng các thế hệ học sinh.

Nguyễn Đắc Hiếu, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hoá Năm 2015, 2016: Giải Nhì, Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Năm 2016: Huy chương Đồng Olympic Sinh học Quốc tế Năm 2022: Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Hồng Kông Từ ngày 1/11/2026: Giáo viên Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Nguyễn Đắc Hiếu chia sẻ, sự nhiệt huyết, tận tâm với nghề và hết lòng vì học sinh của các thầy, cô Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã truyền cảm hứng, thôi thúc anh luôn muốn được trở về mái trường xưa.

Với anh, đây là cơ hội để tiếp nối những người thầy từng dìu dắt mình, đồng hành cùng các thế hệ học sinh trên hành trình khám phá tri thức, nuôi dưỡng đam mê và chinh phục những đỉnh cao mới trong nghiên cứu khoa học.

CẩmTú