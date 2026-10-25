Israel nâng mức báo động an ninh cao nhất trước thềm bầu cử

Đài phát thanh và truyền hình công cộng Israel KAN đưa tin, ngày 24/10, quân đội nước này đã nâng mức báo động lên cao nhất, triển khai hàng chục nghìn binh sĩ dọc các tuyến biên giới và trên nhiều mặt trận, gồm Dải Gaza, Lebanon, Bờ Tây và khu vực xung quanh Jerusalem, nhằm ứng phó với các diễn biến an ninh có thể xảy ra trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội ngày 27/10.

Theo KAN, các quan chức quân sự Israel cho biết chưa có thông tin tình báo cụ thể về nguy cơ tấn công, song quân đội đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau nhằm tránh bị bất ngờ. Các hệ thống phòng không cũng được tăng cường chuẩn bị để ứng phó khả năng Iran hoặc Lebanon phóng tên lửa, mặc dù đánh giá quân sự cho thấy nguy cơ này đã giảm.

Trong khuôn khổ các biện pháp tăng cường sẵn sàng chiến đấu, quân đội Israel dự kiến tiến hành các cuộc diễn tập quy mô lớn tại miền Bắc và miền Trung nước này trong hai ngày 25 và 26/10, mô phỏng tình huống bị tấn công bất ngờ đồng thời trên nhiều mặt trận.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Bờ Tây gia tăng sau vụ nổ súng gần thành phố Hebron hôm 23/10, khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng và ba người khác bị thương.

Trong khi đó, theo thông báo do Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố rạng sáng 25/10, từ ngày 25 đến hết ngày 26/10, lao động Palestine sẽ không được phép vào các khu dân cư của Israel tại Judea và Samaria (tên gọi của Israel đối với Bờ Tây) và thung lũng Jordan để làm việc, ngoại trừ các khu công nghiệp và một số địa điểm được cho phép.

Ngoài ra, theo đề xuất của cơ quan an ninh, giới lãnh đạo chính trị Israel đã phê duyệt lệnh cấm người lao động Palestine ra vào toàn bộ khu vực Judea và Samaria cùng thung lũng Jordan, kể cả các khu công nghiệp, đồng thời đóng tất cả các cửa khẩu đường bộ trong ngày bầu cử 27/10.

Các biện pháp này được triển khai sau khi Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Eyal Zamir, quyết định tăng cường lực lượng tại Bờ Tây và những khu vực khác, đồng thời đình chỉ chế độ nghỉ phép của quân nhân từ ngày 22/10.

Cuối tuần qua, binh sĩ IDF cùng lực lượng cảnh sát biên giới và Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet) cũng tiến hành các chiến dịch tại khoảng 40 ngôi làng và 400 địa điểm trên khắp Bờ Tây, tập trung vào những khu vực có liên hệ với phong trào Hamas. Tổng tham mưu trưởng Zamir nhấn mạnh nhiệm vụ của quân đội là bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng kế hoạch và trong môi trường an toàn.

Ngọc Liên