Lãnh đạo Triều Tiên cam kết thúc đẩy quan hệ với Trung Quốc trong chuyến thăm bất ngờ tới Đan Đông

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 25/10 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thăm Trung Quốc và cam kết thúc đẩy mối quan hệ lâu đời giữa hai nước.

Thông tin này xác nhận các nguồn tin trước đó từ Chính phủ Hàn Quốc, theo đó ông Kim Jong-un đã đến thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc ngày 24/10 và gặp ông Vương Hỗ Ninh, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong-un thăm Đan Đông ngày 24/10, cùng các quan chức cấp cao của đảng và chính phủ, trong đó có ông Jo Yong-won, thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên; Ngoại trưởng Choe Son-hui; và bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim, đồng thời là người đứng đầu một ban của đảng. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng các quan chức cấp cao khác của Trung Quốc cũng có mặt.

Chuyến thăm ngày 24/10 đánh dấu lần đầu tiên ông Kim Jong-un được biết đến là đã tới Trung Quốc kể từ tháng 9/2025, khi ông đến Bắc Kinh tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ sáu của ông Kim kể từ khi lên nắm quyền năm 2011.

Ông Kim Jong-un đã viếng đài tưởng niệm các binh sĩ Trung Quốc tham chiến trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên giai đoạn 1950-1953. KCNA đưa tin, ông Vương Hỗ Ninh, đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Tập Cận Bình tới ông Kim Jong-un và nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với việc gìn giữ và phát triển “tình hữu nghị truyền thống và tình đồng chí chiến đấu” giữa hai nước.

Kết thúc chuyến thăm kéo dài một ngày, ông Kim Jong-un trở về Triều Tiên qua cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục. Trong lúc quan sát khu vực xung quanh từ điểm giữa cầu, ông Kim bày tỏ hy vọng công trình sẽ “chắc chắn và đúng đắn hoàn thành sứ mệnh lịch sử là kết nối hai nước và gắn kết bền chặt tâm tư của nhân dân hai nước”.

Trung Quốc vẫn là đối tác kinh tế quan trọng nhất và đồng minh ngoại giao chủ chốt của Triều Tiên. Hai nước đã tăng cường trao đổi cấp cao, trong đó có chuyến thăm Bình Nhưỡng của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 6/2026, khi hai nhà lãnh đạo cam kết mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và những lĩnh vực khác.

Chuyến thăm của ông Kim cũng diễn ra trước thềm Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến tổ chức tại Trung Quốc vào tháng tới, với sự tham dự dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump từng bày tỏ quan tâm đến việc nối lại đối thoại với ông Kim Jong-un, dù triển vọng diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo vẫn chưa chắc chắn. Hiện chưa rõ chuyến thăm Trung Quốc lần này của ông Kim có bao gồm các cuộc thảo luận về an ninh khu vực hoặc khả năng nối lại hoạt động ngoại giao với Washington hay không.

Thanh Vân