Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thể thao

Đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa trụ hạng thành công

Duy Tính
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tối 24/10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra 2 cặp bán kết và các trận đấu xác định thứ hạng chung cuộc. Đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã có chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước Ngân hàng Công thương để sớm trụ hạng thành công.

Đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa trụ hạng thành công

Tối 24/10, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra 2 cặp bán kết và các trận đấu xác định thứ hạng chung cuộc. Đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn (XMLS) Thanh Hóa đã có chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2 trước Ngân hàng Công thương để sớm trụ hạng thành công.

Đội bóng chuyền nữ&nbsp;Xi măng Long Sơn Thanh Hóa trụ hạng thành công

Niềm vui của các cầu thủ XMLS Thanh Hóa sau khi ngược dòng, đánh bại Ngân hàng Công thương.

Với vị trí thứ 6 sau vòng 2, XMLS Thanh Hóa đối đầu với Ngân hàng Công thương hạng 7 ở vòng phân hạng chung cuộc. Do đây là trận đấu quyết định đến tấm vé trụ hạng sớm nên cả hai đội đã thi đấu khá tập trung trong từng pha đánh bóng.

Mặc dù khởi đầu trận đấu không tốt khi để thua chóng vánh với điểm số 12/25 trong set đấu thứ nhất, nhưng sang set thứ 2, đoàn quân của huấn luyện viên Bùi Huy Sơn đã chơi khá hiệu quả với những pha ghi điểm của ngoại binh người Mỹ Claire Hoffman để thắng lại với điểm số 25/17.

Đội bóng chuyền nữ&nbsp;Xi măng Long Sơn Thanh Hóa trụ hạng thành công

Dù khởi đầu không tốt, nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn có được chiến thắng quan trọng nhất của mùa giải.

Trận đấu vẫn diễn ra khá kịch tính khi một lần nữa Ngân hàng Công thương vượt lên dẫn trước khi chiến thắng với điểm số 25/19 trong set thứ 3.

Dù khởi đầu không tốt trong set thứ 4 khi bị đối thủ dẫn trước với khoảng cách 5 điểm, nhưng đội bóng xứ Thanh đã vùng lên mạnh mẽ với chuỗi lên điểm liên tiếp để chiến thắng 25/20, qua đó đưa trận đấu vào set thứ 5 quyết định.

Đội bóng chuyền nữ&nbsp;Xi măng Long Sơn Thanh Hóa trụ hạng thành công

Ngoại binh Claire Hoffman (phải) chung vui cùng đồng đội sau những pha ghi điểm.

Tại đây, bản lĩnh và tinh thần của các cầu thủ XMLS Thanh Hóa đã được thể hiện rõ. Với những pha phòng thủ xuất sắc cùng những điểm số quan trọng của ngoại binh Claire Hoffman, XMLS Thanh Hóa đã chiến thắng với điểm số 15/9, qua đó vượt qua Ngân hàng Công thương với tỷ số chung cuộc 3/2, sớm trụ hạng thành công.

Duy Tính

Từ khóa:

#Xi măng Long Sơn #Thanh hóa #Thành công #Bóng chuyền nữ #Trận đấu #Ngân hàng #Thắng nghẹt thở #Chiến thắng #Xứ Thanh #Bán kết

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

HLV Thanh Hóa tiếc đứt ruột vì VAR không cho hưởng phạt đền; Thượng tầng Man Utd bối rối chọn người thay thế Carrick

HLV Thanh Hóa tiếc đứt ruột vì VAR không cho hưởng phạt đền; Thượng tầng Man Utd bối rối chọn người thay thế Carrick

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Bầu Thụy tham gia tranh cử Chủ tịch VFF khóa 10 với cam kết doanh thu nghìn tỷ; Xác định hai cặp bán kết giải bóng chuyền nữ Vô địch quốc gia các CLB 2026; Real Madrid tái xuất tại gala Quả Bóng Vàng 2026: Tín hiệu khởi sắc cho Kylian Mbappe... là...
Công an Hà Nội vs Thanh Hóa: Thử thách lớn trên sân khách

Công an Hà Nội vs Thanh Hóa: Thử thách lớn trên sân khách

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Sau trận thua trước Nam Định ở vòng đấu gần nhất, Thanh Hóa tiếp tục đối mặt với thử thách khó khăn khi làm khách trên sân của Công an Hà Nội (CAHN) tại vòng 5 V.League 2026/2027. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn về lực lượng, thầy trò HLV Mai...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh