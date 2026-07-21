Triển khai xây dựng hệ thống cấp nước thô chuỗi đô thị dọc Quốc lộ 47

UBND tỉnh vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện Dự án Xây dựng hệ thống cấp nước thô chuỗi đô thị dọc Quốc lộ 47, thành phố Thanh Hóa (cũ) và vùng phụ cận.

Cụ thể, về thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường (gồm: An Nông, Lam Sơn, Đông Tiến) khẩn trương thành lập Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 25/7/2026, gửi về Sở Xây dựng để làm cơ sở tổng hợp, theo dõi và đôn đốc tiến độ.

Về lập, trình thẩm định phê duyệt dự án, Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo đúng nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và quy định của pháp luật hiện hành.

Về cắm mốc giải phóng mặt bằng, Công ty cổ phần Tập đoàn AnhPhatGroup khẩn trương tiến hành cắm mốc, bàn giao thực địa và cung cấp các tài liệu, hồ sơ liên quan đến dự án cho UBND các xã, phường triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng trong vòng 15 ngày, sau khi có kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án theo đúng nội dung Công ty đã đề xuất.

Về công tác giao đất, cho thuê đất để triển khai thi công 02 trạm bơm thuộc dự án (trạm bơm nước thô đầu nguồn tại xã Lam Sơn và trạm bơm trung chuyển tại xã Tân Ninh), Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, giải quyết về đề nghị giao đất 02 trạm bơm thuộc dự án.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)