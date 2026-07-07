Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Mục đích nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm; Đồng thời xác định trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh; Nâng cao nhận thức về Luật Tiếp cận thông tin và trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và Nhân dân trong việc thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, tập trung tổ chức quán triệt, thực hiện truyền thông, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Công khai thông tin đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin; Rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; Công bố, công khai thủ tục hành chính về cung cấp thông tin theo quy định; Lập và công khai danh mục đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc phạm vi theo quy định; Xây dựng, vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin của các cơ quan, đơn vị; Thực hiện số hóa hồ sơ, tài liệu; Duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ quản lý, khai thác và cung cấp thông tin, bảo đảm kết nối, chia sẻ, khai thác phù hợp với quy định về chuyển đổi số, quản lý dữ liệu, lưu trữ và bảo vệ thông tin;...

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thường xuyên của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Sự phối hợp liên tục, chặt chẽ, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Bảo đảm từ ngày 01/9/2026 Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh; bảo đảm tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng, lưu trữ và các quy định có liên quan.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; Hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; chủ trì thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, đúng tiến độ, chất lượng; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động cung cấp thông tin; Bố trí đầu mối cung cấp thông tin có đủ năng lực; thực hiện cập nhật, lưu giữ, quản lý thông tin thuộc phạm vi quản lý để phục vụ việc cung cấp thông tin theo yêu cầu; bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Xem kế hoạch tại đây.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)