ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề xuất hoàn thiện các quy định về quốc phòng và phổ biến, giáo dục pháp luật

Tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa XVI, sáng 4/8, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh thảo luận tại Tổ 3 về Dự án Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng và Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).

Quang cảnh phiên thảo luận Tổ 3.

Tham dự phiên thảo luận có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa điều hành phiên thảo luận.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa điều hành phiên thảo luận.

Tham gia góp ý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật.

Đại biểu đề nghị nghiên cứu sửa đổi quy định về chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo hướng giao cho sĩ quan chính quy đảm nhiệm. Theo đại biểu, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện được chuyển về cấp xã, trong khi biên chế giảm đáng kể, khiến khối lượng công việc của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tăng lên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu sửa đổi quy định về chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã theo hướng giao cho sĩ quan chính quy đảm nhiệm, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đại biểu Lương Thị Hoa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

Đối với Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Lương Thị Hoa đề nghị bổ sung các chức danh Chỉ huy trưởng, Chính ủy, Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng vào hệ thống chức vụ sĩ quan.

Theo đại biểu, sau khi sắp xếp tổ chức, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh nhưng có quy mô, tính chất, nhiệm vụ tương đương cấp sư đoàn, vì vậy cần được quy định đầy đủ trong luật để bảo đảm thống nhất với tổ chức thực tế.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận tổ.

Cùng tham gia thảo luận, đại biểu Lê Thanh Hoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng, quy định sửa đổi, bổ sung về chế độ nghỉ hưu đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng cần được rà soát để bảo đảm thống nhất với Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo đại biểu, nếu chỉ bổ sung quy định mới mà không sửa đổi đồng bộ các nội dung liên quan sẽ dẫn đến chồng chéo, phát sinh cách hiểu và áp dụng không thống nhất về tuổi nghỉ hưu đối với lực lượng này.

Đề nghị rà soát, sửa đổi đồng bộ các quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng với Luật Bảo hiểm xã hội để bảo đảm thống nhất, tránh phát sinh 2 cách áp dụng khác nhau về tuổi nghỉ hưu đối với công nhân và viên chức quốc phòng. Đại biểu Lê Thanh Hoàn, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

Đối với Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), các đại biểu ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thống nhất với sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật sau hơn 13 năm thi hành; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực chất của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đại biểu Bùi Văn Dũng - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Đại biểu Bùi Văn Dũng - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đề nghị dự thảo luật chuyển mạnh từ tư duy “phổ biến cho biết” sang “phổ biến để người dân hiểu, sử dụng và tuân thủ pháp luật”.

Theo đại biểu, hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật cần được đánh giá bằng mức độ người dân hiểu, biết vận dụng và hình thành ý thức chấp hành pháp luật, thay vì chỉ căn cứ vào số lượng hội nghị, tài liệu hay số lượt người tham dự.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành trong việc đưa chính sách đến với người dân; xác định Cổng Pháp luật quốc gia là đầu mối cung cấp thông tin pháp luật chính thống, bảo đảm liên thông dữ liệu và quy định rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ tra cứu pháp luật.

Thước đo cuối cùng của phổ biến, giáo dục pháp luật không phải là Nhà nước đã phổ biến bao nhiêu, mà là người dân hiểu luật hơn, thực hiện đúng luật hơn và ít phải trả giá hơn vì không biết pháp luật. Đại biểu Bùi Văn Dũng - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

Đại biểu Phan Thị Thùy Linh, Đoàn ĐBQH Thanh Hóa đề nghị dự thảo luật chuyển mạnh từ tư duy phổ biến pháp luật sang kiến tạo năng lực pháp lý cho người dân; xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả dựa trên mức độ hiểu biết, khả năng sử dụng pháp luật và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đại biểu cũng kiến nghị quan tâm hơn đến giáo dục pháp luật trong nhà trường; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa ngành tư pháp và ngành giáo dục trong xây dựng học liệu, bồi dưỡng giáo viên, đồng thời huy động đội ngũ chuyên gia pháp luật tham gia giảng dạy.

Đối với quy định về truyền thông chính sách, đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm công khai thông tin, tiếp thu và phản hồi ý kiến của các đối tượng chịu tác động, tạo sự đồng thuận xã hội trên cơ sở đối thoại và giải trình.

Đại biểu Phan Thị Thùy Linh, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thuận xã hội là rất quan trọng. Nhưng đồng thuận bền vững hơn khi kết quả của thông tin đầy đủ, đối thoại thực chất và trách nhiệm giải trình, chứ không chỉ là đưa thông tin một chiều ra ngoài xã hội mà không có sự lắng nghe, tiếp thu, đối thoại. Đại biểu Phan Thị Thùy Linh - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

Đại biểu Triệu Thế Hùng, Đoàn ĐBQH Thanh Hóa cũng thống nhất cao với sự cần thiết sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Đại biểu đánh giá dự thảo luật đã thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, khắc phục những bất cập của luật năm 2012 và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Đại biểu đề nghị tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời đổi mới phương thức phổ biến theo hướng tập trung vào những nội dung mới, trọng tâm của luật và đúng nhóm đối tượng chịu tác động, tránh dàn trải, hình thức.

Cần chuyển mạnh từ phân công nhiệm vụ sang phân định rõ trách nhiệm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; càng quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp thì hiệu quả thực hiện càng cao. Đại biểu Triệu Thế Hùng, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa

Hữu Đại