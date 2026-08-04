Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước với tư duy đột phá, hành động quyết liệt

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Ngành Ngoại giao cần chuyển mạnh từ tư duy phản ứng sang tư duy chủ động kiến tạo; biến sức ép bên ngoài thành dư địa phát triển mới. Mọi hoạt động đối ngoại phải hướng đến kết quả cuối cùng, có sản phẩm cụ thể, tiêu chí đánh giá rõ ràng và hiệu quả thực chất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các đại biểu dự Phiên toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: TTXVN

Sáng 4/8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên toàn thể với chủ đề “Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới - Tư duy đột phá - Hành động quyết liệt - Kết quả thực chất”.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị trực tuyến.

Đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Giai đoạn 2021-2025, công tác ngoại giao phục vụ phát triển đã có những bước phát triển quan trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp thiết thực vào thành công chung của đất nước. Vai trò, tầm quan trọng của công tác ngoại giao chuyển biến rõ nét, quán triệt sâu sắc phương châm lấy người dân, doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm; đóng góp thực chất cho tăng trưởng, bảo đảm an ninh kinh tế và ứng phó các tình huống khủng hoảng.

Từ đầu 2025 đến nay, đã có hơn 150 cam kết, thỏa thuận hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được ký nhân dịp các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao. Các cơ quan đại diện đã giúp kết nối hơn 50 địa phương, tổ chức trong nước với các đối tác quốc tế, trong đó có 12 tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, mở ra các cơ hội đầu tư, nghiên cứu, đào tạo, hợp tác công nghệ tại Việt Nam.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đại sứ Việt Nam tại các nước và cộng đồng doanh nghiệp đã thảo luận những giải pháp phát huy vai trò của ngoại giao trong phục vụ mục tiêu tăng trưởng, mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực quốc tế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả toàn diện của ngành Ngoại giao thời gian qua. Theo Thủ tướng, ngành Ngoại giao đã góp phần quan trọng hoàn thiện hệ thống quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đối ngoại; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; mở rộng không gian phát triển; huy động hiệu quả các nguồn lực bên ngoài về đầu tư, tài chính, khoa học - công nghệ và nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng xuất khẩu, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu tăng trưởng “2 con số” đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác điều hành và đổi mới mô hình tăng trưởng, đòi hỏi ngành Ngoại giao phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy và phương thức hoạt động.

Thủ tướng yêu cầu ngành ngoại giao chuyển mạnh từ tư duy phản ứng sang tư duy chủ động kiến tạo. Mọi hoạt động đối ngoại phải hướng đến kết quả cuối cùng, có sản phẩm cụ thể, tiêu chí đánh giá rõ ràng và hiệu quả thực chất.

Để thực hiện mục tiêu đó, Thủ tướng đề nghị ngành Ngoại giao tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương của Trung ương, Chính phủ thành các chương trình hành động với lộ trình, chỉ tiêu và kết quả cụ thể; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời, nâng cao chất lượng công tác dự báo chiến lược, chủ động nghiên cứu, tham mưu, phát hiện sớm các nguy cơ, rủi ro để có giải pháp xử lý từ sớm, từ xa.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục củng cố các thị trường truyền thống, khai thác hiệu quả các thị trường mới; triển khai hiệu quả các cam kết cấp cao; tập trung thu hút các dòng vốn FDI chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, có khả năng lan tỏa, gắn với chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao có bản lĩnh, trình độ chuyên môn sâu, am hiểu kinh tế, khoa học - công nghệ, ngoại ngữ và pháp luật quốc tế; tăng cường phối hợp liên ngành để công tác ngoại giao thực sự trở thành một trong những động lực quan trọng phục vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới.

Đến tháng 7/2026, tỉnh Thanh Hóa có 203 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký hơn 16 tỷ USD, dẫn đầu quy mô kinh tế và thu hút FDI khu vực Bắc Trung bộ; cơ cấu đầu tư chuyển mạnh sang công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng khu công nghiệp, năng lượng và dịch vụ chất lượng cao. Tỉnh đã thiết lập và mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều địa phương, tổ chức quốc tế như Niigata (Nhật Bản), Seongnam (Hàn Quốc), Farwanyah (Cô-oét) và nhiều đối tác khác; giai đoạn 2016-2026 đã ký kết 69 thỏa thuận quốc tế ở cấp tỉnh và cấp sở, ngành. Hoạt động xuất khẩu phát triển mạnh. Các doanh nghiệp của tỉnh đã xuất khẩu tới 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, góp phần mở rộng không gian phát triển của địa phương.

Minh Hằng