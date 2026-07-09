Triển khai đợt cao điểm rà soát, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra nhiều vụ án, vụ việc nghiêm trọng xuất phát từ mâu thuẫn trong đời sống sinh hoạt, quan hệ xã hội, quan hệ gia đình và trong công nhân lao động. Đáng chú ý, nhiều vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng như: giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản... gây hậu quả đau lòng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và gây hoang mang trong dư luận Nhân dân.

Buổi hòa giải mâu thuẫn giữa hai hộ gia đình tại thôn Yên Lộc với sự tham gia của Công an xã Nga Sơn và các đoàn thể.

Trước thực trạng trên, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong Nhân dân, góp phần kéo giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đợt cao điểm rà soát, giải quyết mâu thuẫn trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, lực lượng công an các cấp đã tập trung rà soát, nắm tình hình các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, mâu thuẫn trong gia đình, hàng xóm, tranh chấp đất đai, quan hệ lao động, vay nợ, xích mích trong sinh hoạt và các mâu thuẫn có nguy cơ phát sinh thành vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, không sử dụng bạo lực để xử lý các vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Điểm nổi bật của đợt cao điểm là cách làm gần dân, sát dân. Lực lượng công an cấp xã chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà từng hộ, nắm từng người để phát hiện sớm các mâu thuẫn. Khi phát sinh vụ việc, công an phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trực tiếp hòa giải, tháo gỡ ngay từ cơ sở, hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật. Chỉ sau hơn 1 tháng triển khai đợt cao điểm rà soát, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, lực lượng công an Thanh Hóa đã trực tiếp tham gia xử lý, hòa giải gần 1.000 mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Kết quả này không chỉ phản ánh tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, mà còn cho thấy sự chuyển hướng mạnh mẽ từ xử lý sang phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Những ngày đầu tháng 5/2026, không khí giữa gia đình bà Mai Thị H. (sinh năm 1972) và ông Mai Huy T. (sinh năm 1969) đều trú tại thôn Yên Lộc, xã Nga Sơn trở nên căng thẳng bởi mâu thuẫn liên tục phát sinh, nhiều lần lời qua tiếng lại, gây mất an ninh, trật tự tại khu dân cư. Nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ những nghi ngờ liên quan đến “lấn đất” trong quá trình xây dựng. Mặc dù đây không phải là vụ việc phức tạp về mặt pháp lý, song lại tiềm ẩn nguy cơ phát sinh xung đột nếu không được xử lý kịp thời. Nắm bắt tình hình từ cơ sở, Công an xã Nga Sơn đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành và đoàn thể vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động hai bên chấp hành quy định của pháp luật về đất đai. Công an xã Nga Sơn không chỉ giải thích rõ các quy định pháp luật liên quan đến ranh giới đất đai, mà còn phân tích để hai gia đình hiểu rõ hậu quả nếu mâu thuẫn kéo dài, thậm chí có thể dẫn đến vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng đã góp phần tạo sự đồng thuận. Sau nhiều buổi kiên trì làm việc, đến nay hai gia đình đã thống nhất phương án giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, thấu tình, đạt lý. Gia đình bà H. không còn khiếu nại, tình làng nghĩa xóm được giữ gìn, an ninh, trật tự tại địa phương được đảm bảo.

Thực tiễn cho thấy, nhiều vụ việc nghiêm trọng đều bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ không được phát hiện, hóa giải kịp thời. Vì vậy, việc chủ động rà soát, nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở không chỉ góp phần phòng ngừa tội phạm mà còn củng cố sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở.

Bài và ảnh: Quốc Hương