Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khai thác trở lại từ hôm nay (19/8)

Chiều 18/8, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sẽ được đưa vào khai thác trở lại từ 00 giờ 1 phút ngày 19/8/2026 (giờ địa phương).

Cảng hàng không Quốc tế Liên Khương khai thác trở lại từ 00 giờ 1 phút ngày 19/8/2026.

Theo đó, sau thời gian tạm dừng khai thác để thực hiện Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định đưa các công trình này tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương vào khai thác trở lại từ 00 giờ 1 phút ngày 19/8/2026.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tổ chức quản lý, khai thác đường cất hạ cánh và đường lăn bảo đảm an toàn hàng không, chất lượng dịch vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn khai thác theo quy định.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác bảo trì công trình theo quy định; cập nhật các nội dung liên quan vào hệ thống tài liệu tại Cảng; thông báo đến các hãng hàng không, cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp tổ chức, điều hành hoạt động khai thác bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Đối với công tác điều hành bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo tin tức hàng không trong nước và quốc tế phù hợp quy định hiện hành; chỉ đạo Công ty Quản lý bay miền nam tổ chức điều hành bay bảo đảm an toàn, điều hòa và hiệu quả.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu Cảng vụ hàng không miền nam tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, bảo đảm an toàn cho hoạt động bay theo chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

Việc đưa đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương khai thác trở lại đánh dấu việc hoàn thành giai đoạn tạm dừng khai thác để phục vụ công tác sửa chữa, tạo điều kiện khôi phục hoạt động khai thác hàng không tại Cảng theo yêu cầu về an toàn và chất lượng dịch vụ.

Nguồn: https://nhandan.vn/cang-hang-khong-quoc-te-lien-khuong-khai-thac-tro-lai-tu-ngay-198-post982687.html