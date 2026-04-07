Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh vừa ra đời được đánh giá có tác động sâu rộng. Để đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Thuế tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế hiểu đúng, làm đúng ngay từ đầu với phương châm xuyên suốt “Triển khai đồng bộ, hướng dẫn tận nơi, hỗ trợ kịp thời, chuyển đổi thuận lợi”.

Cán bộ, công chức Thuế cơ sở 1 hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt ứng dụng và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, kê khai nộp thuế.

Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định rõ ngưỡng doanh thu chịu thuế. Cụ thể, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân; trên mức này phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Chính sách nhằm giảm gánh nặng cho hộ nhỏ lẻ, đồng thời tập trung quản lý đối với nhóm có doanh thu lớn. Đáng chú ý, nghị định định hướng chuyển mạnh từ phương thức thuế khoán sang cơ chế tự kê khai, tự nộp và tự chịu trách nhiệm. Cơ quan thuế tăng cường quản lý thông qua dữ liệu điện tử, hóa đơn điện tử và các hệ thống thông tin. Ngoài ra, hộ, cá nhân kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế các tài khoản ngân hàng, ví điện tử sử dụng trong hoạt động kinh doanh, tạo cơ sở theo dõi dòng tiền, quản lý doanh thu sát thực tế, nhất là với kinh doanh trực tuyến. Đồng thời, các sàn thương mại điện tử và nền tảng số có trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ kê khai và nộp thuế theo quy định.

Bà Thái Thị Phượng, chủ cửa hàng đồng hồ Mạnh Cường, đường Cao Thắng, phường Hạc Thành, cho biết: “Chuyển từ hộ khoán sang kê khai, chúng tôi phải ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn hàng ngày. Được cán bộ Thuế cơ sở 1 hướng dẫn cài đặt ứng dụng và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán, kê khai nộp thuế đúng quy định pháp luật nên giờ tôi đã làm thành thạo, yên tâm chuẩn bị cho lần kê khai thuế đầu tiên sắp tới đây”.

Tại nhà thuốc Hùng Hương, đường Tân An, phường Hạc Thành, từ khi chuyển sang kê khai điện tử, toàn bộ hoạt động bán hàng, theo dõi doanh thu được thực hiện trên phần mềm, giúp việc quản lý khoa học, rõ ràng hơn. Theo chị Trịnh Thị Thu Hương, chủ nhà thuốc, phương thức kê khai mới không chỉ giúp minh bạch nguồn gốc, giấy tờ hàng hóa mà còn giúp cửa hàng chủ động nắm bắt doanh thu, nâng cao uy tín trong kinh doanh.

Được biết, Thuế cơ sở 1 quản lý có gần 18.000 hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn 7 phường xã, trong đó, theo số kê khai năm 2025 có khoảng 1.400 hộ có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm trở lên. Đây cũng là địa bàn tập trung nhiều hộ, cá nhân kinh doanh nhất của tỉnh. Với phương châm “Lấy hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh làm trung tâm để phục vụ; đặt mình vào hộ kinh doanh để hướng dẫn, hỗ trợ và giải đáp kịp thời mọi vướng mắc; cam kết luôn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong kê khai, nộp thuế”, Thuế cơ sở 1 đang phối hợp cùng các ngân hàng thương mại, UBND các phường và các nhà cung cấp giải pháp tích cực triển khai hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định mới. Đồng thời, tăng cường rà soát, kiểm soát dữ liệu doanh thu, hướng dẫn hộ kinh doanh xác định phương pháp tính thuế để đăng ký kê khai thuế phù hợp với thực tế. Nhờ đó, nhiều hộ đã nhanh chóng nắm bắt và triển khai nộp thuế theo phương pháp kê khai thay cho phương thức thuế khoán trước đây.

Ông Bùi Quang Anh, Phó trưởng Thuế cơ sở 1, cho biết: “Để có được kết quả trên, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BTC hướng dẫn và Kế hoạch triển khai 15 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của Cục Thuế và Thuế tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã ban hành kế hoạch chi tiết, cụ thể để triển khai đến hộ kinh doanh, đến từng tổ, từng công chức; phân công công chức hướng dẫn, hỗ trợ địa bàn theo từng phường, xã. Đồng thời, phối hợp với các ngân hàng thương mại hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mở tài khoản ngân hàng; phối hợp với các đơn vị cung cấp giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký, cài đặt và sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử phục vụ công tác kê khai, nộp thuế”.

Những năm qua, ngành thuế Thanh Hóa đã triển khai hiệu quả các chương trình như: hỗ trợ thuế điện tử 4.0 trong toàn bộ quy trình quản lý thuế (đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế); hỗ trợ tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế trên ứng dụng Etax Mobile; áp dụng hóa đơn điện tử đối với các thành phần (hộ, cá nhân kinh doanh). Theo thống kê, đến cuối tháng 3/2026, toàn tỉnh có 86.896 hộ kinh doanh đã được hướng dẫn kê khai thuế, nộp thuế và tiếp cận với ứng dụng nộp thuế.

Việc chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai không chỉ góp phần quản lý chặt chẽ nguồn thu ngân sách, hạn chế gian lận mà còn tạo nền tảng cho môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững theo tinh thần Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026. Đồng thời, giúp hộ kinh doanh từng bước tiếp cận sâu rộng với các dịch vụ tài chính chính thức, nâng cao năng lực quản trị, thúc đẩy chuyển đổi số và vận hành theo mô hình kinh doanh văn minh, hiệu quả, phù hợp với xu thế của nền kinh tế số.

Bài và ảnh: Lương Khánh