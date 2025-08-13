Triển khai chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên Công đoàn phường Quảng Phú

Sáng 13/8, Công đoàn phường Quảng Phú và Công ty CP Mía đường Lam Sơn đã ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”.

Toàn cảnh chương trình.

Theo nội dung của thỏa thuận hợp tác, Công đoàn phường Quảng Phú sẽ tạo điều kiện hỗ trợ Công ty CP Mía đường Lam Sơn tiếp cận các công đoàn cơ sở trực thuộc để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá dịch vụ tại các công đoàn cơ sở và doanh nghiệp có đông công nhân lao động.

Mục đích để cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) biết được các sản phẩm, dịch vụ và chính sách ưu đãi của Công ty CP Mía đường Lam Sơn. Qua đó, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh của công ty và thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong CNVCLĐ.

Đại diện lãnh đạo Công đoàn phường Quảng Phú phát biểu tại chương trình.

Về phía Công ty CP Mía đường Lam Sơn, công ty cam kết thực hiện đúng các chính sách giảm giá, hỗ trợ, ưu đãi các sản phẩm của công ty theo bản cam kết hợp tác, tối thiểu đến ngày 31/12/2026. Các chính sách ưu đãi vẫn được tính khi công ty đang thực hiện chương trình giảm giá khác. Các sản phẩm do công ty cung cấp đảm bảo chất lượng theo quy định.

Đại diện Công ty CP Mía đường Lam Sơn phát biểu tại chương trình.

Ngoài ra, Công ty CP Mía đường Lam Sơn cam kết sẽ tích cực, đồng hành cùng các hoạt động do Công đoàn phường Quảng Phú tổ chức bằng các hình thức phù hợp, như kêu gọi ủng hộ tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, Tháng Công nhân, thăm hỏi và hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”...

Đại diện Công đoàn phường Quảng Phú và Công ty CP Mía đường Lam Sơn ký kết thỏa thuận hợp tác.

Ngay sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác, Công đoàn phường Quảng Phú sẽ tiến hành tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên công đoàn biết về nội dung hợp tác để đoàn viên công đoàn tham gia vào chương trình phúc lợi.

Trong khuôn khổ chương trình sáng nay, Công đoàn phường Quảng Phú cũng đã triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thao CNVCLĐ.

Trải qua hơn 45 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Mía đường Lam Sơn là đơn vị tiên phong trong sản xuất đường chất lượng cao. Không dừng lại ở đó, công ty đã mở rộng sang các sản phẩm sữa và đồ uống với định hướng xanh - sạch - an toàn, được sản xuất từ vùng nguyên liệu bền vững của chính công ty. Với tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi, Công ty CP Mía đường Lam Sơn mong muốn đồng hành cùng Công đoàn phường Quảng Phú trong việc đưa sản phẩm đến gần hơn với người lao động. Đoàn viên công đoàn sẽ được hưởng chính sách ưu đãi đặc biệt từ 10-30%, cùng các chương trình tài trợ và đồng hành trong các hoạt động ý nghĩa khác.

Linh Hương