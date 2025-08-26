Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Tin tức Đại hội

Triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ mít tinh và Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Phan Nga
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ mít tinh và Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ mít tinh và Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Chiều 26/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ mít tinh và Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ mít tinh và Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện MTTQ tỉnh đã trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh và Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; dự thảo phân công chuẩn bị các nội dung công việc; dự kiến phân công tặng hoa cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX; chương trình nghệ thuật chào mừng và Báo cáo tóm tắt công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mít tinh và chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ mít tinh và Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Đại diện Tỉnh đoàn phát biểu tại hội nghị.

Lễ mít tinh chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 2 phần: phần lễ và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tiến vào kỷ nguyên mới”.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn đã được nêu tại các văn kiện Đại hội. Từ đó, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống.

Triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ mít tinh và Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thông qua tổ chức các hoạt động chào mừng góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chế độ; đồng thời, làm cho Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ mít tinh và Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đã đề nghị bổ sung một số nội dung chương trình, kế hoạch, trách nhiệm tổ chức thực hiện của các sở, ban, ngành để công tác tổ chức lễ mít tinh và chương trình nghệ thuật đảm bảo định hướng lãnh đạo của cấp ủy Đảng, được tổ chức chu đáo, trang trọng, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Triển khai các nhiệm vụ tổ chức Lễ mít tinh và Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan. Rà soát kỹ lưỡng các nội dung công việc, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành. Đồng thời, thường xuyên cập nhật tiến độ, kịp thời báo cáo, tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Phan Nga

Từ khóa:

#Chương trình nghệ thuật #Đại hội đảng #Thành công #MTTQ #chào mừng #Triển khai #Nhiệm kỳ #nhiệm vụ #Kế hoạch #Nhân dân

