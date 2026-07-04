Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều ứng phó bão số 1

Trước diễn biến của bão số 1 (MAYSAK) và nguy cơ mưa lớn sau bão, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn, chủ động phòng, chống ngập lụt, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Chi Cục Thủy lợi Thanh Hóa kiểm tra tại chân kè sông Mã, phường Hàm Rồng, đánh giá thực trạng, tập trung các giải pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Ảnh: Tiến Dũng

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, sáng sớm 3/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 1 (tên quốc tế MAYSAK). Hồi 7h ngày 4/7, vị trí tâm bão Khoảng 20.0 độ Vĩ Bắc; 108.3 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 70km về phía Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía Đông Nam, sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo trong 2 ngày (4 và 5/7), trên địa bàn Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 70mm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (Ban CPO), Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3, các ban quản lý dự án của tỉnh, UBND các xã, phường cùng các Công ty TNHH MTV Sông Chu, Thủy lợi Nam Sông Mã, Thủy lợi Bắc Sông Mã tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về ứng phó với bão và mưa lũ.

Đối với lĩnh vực thủy lợi, các đơn vị được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ; rà soát các hồ chứa, công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn có nguy cơ xảy ra sự cố; xây dựng phương án vận hành hồ chứa phù hợp, chủ động hạ thấp mực nước đón lũ đối với các hồ có cửa van xả lũ, đồng thời bảo đảm cảnh báo kịp thời cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ. Các địa phương chủ động tiêu úng, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị phương án bảo vệ diện tích lúa mới cấy, gieo sạ và hướng dẫn người dân tích trữ nước sinh hoạt khi cần thiết.

Đối với hệ thống đê điều, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu kiểm tra, rà soát các tuyến đê biển, đê sông, nhất là những vị trí xung yếu, các công trình đang thi công và các điểm từng xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý dứt điểm; chủ động gia cố mái đê, cống qua đê, phát quang mái đê, giải tỏa vật cản, tổ chức tuần tra, canh gác theo quy định để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi khẩn trương hoàn thiện các hạng mục thuộc dự án KEXIM1; riêng Trạm bơm Hà Hải cần phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa sớm hoàn thành việc đóng điện trước khi mưa lớn xảy ra để phát huy hiệu quả tiêu úng.

Trong thời gian có mưa, lũ, các đơn vị phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, bố trí lực lượng thường trực tại các công trình có nguy cơ xảy ra sự cố, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh và thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, đê điều, công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, chỉ đạo.

LP